Iki 69 % nuolaida OmniRoute

Įdiek „OmniRoute“ vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas DI šliuzas, kuris nukreipia bet kurį LLM per vieną su OpenAI suderinamą galinį tašką su išmaniuoju atsarginiu variantu ir ženklų glaudinimu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „OmniRoute“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OmniRoute

OmniRoute yra savarankiškai talpinamas AI šliuzas, kuris sujungia daugiau nei 230 modelių teikėjų už vieno su OpenAI suderinamo galinio taško. Nukreipkite Claude Code, Codex, Cursor, Cline ar Copilot į vieną URL ir OmniRoute nukreips kiekvieną užklausą į geriausią prieinamą modelį – įskaitant dešimtis nemokamų Claude, GPT ir Gemini lygių – su automatiniu atsarginiu variantu, kai teikėjas sugenda arba pasiekia limitą.

Jo sukrautas RTK ir Caveman suspaudimas sumažina 15–95 % žetonų, kol užklausos palieka jūsų serverį, sumažindamas išlaidas ir delsą, o MCP, A2A ir daugiamodės API užtikrina, kad sudėtingi darbo procesai veiktų. Paleidus OmniRoute savo VPS reiškia, kad jūsų API raktai, maršrutizavimo taisyklės ir naudojimo duomenys lieka jūsų kontrolėje, o ne talpinamo tarpinio serverio.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OmniRoute savybės

Vienas vieningas galinis taškas

Pateikite vieną su OpenAI suderinamą API ir prijunkite „Claude Code“, „Codex“, „Cursor“, „Cline“ arba „Copilot“ nereikalaujant kiekvieno įrankio atskiro nustatymo.

231+ tiekėjų

Nukreipkite užklausas per daugiau nei 231 modelio teikėją, įskaitant daugiau nei 50 nemokamų „Claude“, „GPT“ ir „Gemini“ lygių.

Išmanioji automatinė atsarginė funkcija

Automatiškai bandyk iš naujo pas kitą tiekėją, kai vienas nepavyksta, pasiekia limitą arba grąžina klaidą, kad tavo agentai veiktų.

Žetonų glaudinimas

„Stacked RTK“ ir „Caveman“ glaudinimas sumažina 15–95 % ženklų vienai užklausai, siekiant sumažinti išlaidas ir pagreitinti atsakymus.

MCP ir daugiarūšis

Integruoti MCP, A2A ir daugiamodės API leidžia integruoti „OmniRoute“ į agentų įrankius ir vaizdo ar garso darbo eigas.

Kodėl verta naudoti OmniRoute Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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