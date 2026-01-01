Įdiek „OmniRoute“ vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas DI šliuzas, kuris nukreipia bet kurį LLM per vieną su OpenAI suderinamą galinį tašką su išmaniuoju atsarginiu variantu ir ženklų glaudinimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OmniRoute
OmniRoute yra savarankiškai talpinamas AI šliuzas, kuris sujungia daugiau nei 230 modelių teikėjų už vieno su OpenAI suderinamo galinio taško. Nukreipkite Claude Code, Codex, Cursor, Cline ar Copilot į vieną URL ir OmniRoute nukreips kiekvieną užklausą į geriausią prieinamą modelį – įskaitant dešimtis nemokamų Claude, GPT ir Gemini lygių – su automatiniu atsarginiu variantu, kai teikėjas sugenda arba pasiekia limitą.
Jo sukrautas RTK ir Caveman suspaudimas sumažina 15–95 % žetonų, kol užklausos palieka jūsų serverį, sumažindamas išlaidas ir delsą, o MCP, A2A ir daugiamodės API užtikrina, kad sudėtingi darbo procesai veiktų. Paleidus OmniRoute savo VPS reiškia, kad jūsų API raktai, maršrutizavimo taisyklės ir naudojimo duomenys lieka jūsų kontrolėje, o ne talpinamo tarpinio serverio.
Pagrindinės OmniRoute savybės
Vienas vieningas galinis taškas
Pateikite vieną su OpenAI suderinamą API ir prijunkite „Claude Code“, „Codex“, „Cursor“, „Cline“ arba „Copilot“ nereikalaujant kiekvieno įrankio atskiro nustatymo.
231+ tiekėjų
Nukreipkite užklausas per daugiau nei 231 modelio teikėją, įskaitant daugiau nei 50 nemokamų „Claude“, „GPT“ ir „Gemini“ lygių.
Išmanioji automatinė atsarginė funkcija
Automatiškai bandyk iš naujo pas kitą tiekėją, kai vienas nepavyksta, pasiekia limitą arba grąžina klaidą, kad tavo agentai veiktų.
Žetonų glaudinimas
„Stacked RTK“ ir „Caveman“ glaudinimas sumažina 15–95 % ženklų vienai užklausai, siekiant sumažinti išlaidas ir pagreitinti atsakymus.
MCP ir daugiarūšis
Integruoti MCP, A2A ir daugiamodės API leidžia integruoti „OmniRoute“ į agentų įrankius ir vaizdo ar garso darbo eigas.
Kodėl verta naudoti OmniRoute Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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