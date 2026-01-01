Įdiek Jellyswarrm vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo atvirkštinis tarpinis serveris, kuris sujungia kelis „Jellyfin“ serverius į vieną vieningą medijos biblioteką.
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Ką gali kurti su Jellyswarrm
„Jellyswarrm“ yra atvirojo kodo agregavimo tarpinis serveris, kuris sujungia kelis „Jellyfin“ serverius už vieno galinio taško, pateikdamas bibliotekas, naudotojus ir atkūrimą taip, tarsi jie būtų iš vieno serverio. Jis sukurtas namų ūkiams ir draugų grupėms, kurių filmai, laidos ir muzika yra saugomi skirtinguose įrenginiuose ar tinkluose, bet kurie nori vienos vietos, kurioje galėtų viską naršyti ir leisti.
Kadangi jis natūraliai palaiko „Jellyfin“ API, esamieji mobilieji, TV ir stalinių kompiuterių klientai veikia be papildomo konfigūravimo. Savarankiškai talpinant „Jellyswarrm“ VPS serveryje, gaunamas stabilus viešas prieigos taškas, kuris sujungia nuotolinius „Jellyfin“ egzempliorius be VPN ar SMB prijungimų, o perkodavimas vis dar vyksta pagrindiniame serveryje, kuriam priklauso medija.
Pagrindinės Jellyswarrm savybės
Vieninga bibliotekos peržiūra
Gali naršyti filmus, laidas ir muziką iš kiekvieno prijungto „Jellyfin“ serverio viename bibliotekos tinklelyje su sujungtomis „Tęsti žiūrėjimą“ ir „Neseniai pridėta“ eilutėmis.
Tiesioginis aukštyn srauto atkūrimas
Srautai tiekiami tiesiai iš šaltinio „Jellyfin“ serverio, todėl perkodavimas ir pralaidumas lieka įrenginyje, kuriam priklauso medijos.
Suderinamas su „Jellyfin“ API
Klientams atrodo kaip įprastas „Jellyfin“ serveris, todėl esamos programėlės, skirtos „Android“, „iOS“, „Roku“, „Fire TV“ ir „Apple TV“, veikia be pakeitimų.
Tarp-serverinis vartotojų susiejimas
Susiekite paskyras keliuose pagrindiniuose serveriuose, kad kiekvienas žiūrovas prisijungtų tik vieną kartą ir matytų visas bibliotekas, kurias gali pasiekti visur.
Serverių federacija
Automatinis vartotojų sinchronizavimas tarp prijungtų „Jellyfin“ egzempliorių užtikrina, kad kredencialai ir prieiga būtų suderinti be rankinio paskyrų tvarkymo.
Asmeninis naudotojo valdymo skydelis
Integruotas naudotojo puslapis leidžia lankytojams valdyti savo tiekėjo prisijungimo duomenis ir prijungtas bibliotekas iš vienos žiniatinklio sąsajos.
Kodėl verta naudoti Jellyswarrm Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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