Įdiek Countly vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuota produktų analizės platforma, skirta naudotojų kelionių sekimui mobiliosiose, žiniatinklio ir darbalaukio programose.
Rinkis VPS planą Countly
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Countly
Countly yra atvirojo kodo, į privatumą orientuota analizės ir įsitraukimo platforma, kuria pasitiki tūkstančiai komandų, skirtų produktų našumui ir naudotojų elgesiui stebėti mobiliojoje, žiniatinklio, darbalaukio ir IoT programose. Jos įskiepių pagrindu sukurta architektūra leidžia tau įjungti tik tai, ko tau reikia – nuo sesijų stebėjimo ir gedimų ataskaitų teikimo iki tiesioginių pranešimų ir nuotolinės konfigūracijos – neapsunkinant diegimo.
Savo serveryje talpinamas „Countly“ suteikia tau visišką tavo analizės duomenų nuosavybę, be trečiųjų šalių duomenų bendrinimo, be mėginių ėmimo apribojimų ir be kainodaros už įvykį. Paleisk jį savo VPS, kad jautrūs naudotojų elgesio duomenys liktų tik tavo infrastruktūroje ir atitiktų BDAR bei privatumo reikalavimus.
Pagrindinės Countly savybės
Įvairių platformų sekimas
Rinkite seansus, įvykius ir naudotojų keliones iš mobiliųjų (iOS, Android), žiniatinklio ir stalinių kompiuterių programėlių, naudodami oficialius SDK, skirtus React Native, Flutter, Unity ir kitoms platformoms.
Avarijų ataskaitos
Fiksuok ir analizuok klaidas bei strigimus visose platformose, su išsamiais klaidų žurnalais ir paveiktų vartotojų skaičiumi, kad galėtum teikti pirmenybę pataisymams.
Push pranešimai
Siųsk tikslinius tiesioginius pranešimus iOS ir Android naudotojams tiesiai iš valdymo pulto, su auditorijos segmentavimu ir pristatymo stebėjimu.
Nuotolinė konfigūracija
Atnaujink programėlės veikimą realiuoju laiku, neišleidus naujos versijos, naudodamas nuotolinės konfigūracijos rakto ir reikšmės poras, susietas su konkrečiais naudotojų segmentais.
Atitikties centras
Tvarkyk BDAR sutikimų valdymą ir duomenų subjekto užklausas – įskaitant duomenų eksportavimą ir ištrynimą – iš vienos integruotos sąsajos.
Kodėl verta naudoti Countly Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.