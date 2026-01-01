Įdiek mStream vienu spustelėjimu.
Lengvas savarankiškai talpinamas muzikos srautinio perdavimo serveris su aiškiu žiniatinklio grotuvu ir vietinėmis mobiliosiomis programėlėmis.
Rinkis VPS planą mStream
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su mStream
mStream yra lengvas, Node.js pagrindu veikiantis muzikos transliavimo serveris, reikalaujantis minimalaus nustatymo, kad tavo kolekcija būtų pasiekiama internete. Įkelk savo muziką į bibliotekos tomą ir mStream automatiškai nuskaito, indeksuoja ir pateikia ją per švarų, reaguojantį žiniatinklio grotuvą – be to, yra ir vietinės iOS bei Android programėlės, kurios naudoja tą pačią užpakalinės sistemos API, skirtos klausytis neprisijungus ir nepertraukiamam atkūrimui mobiliajame telefone.
Savarankiškai talpinant mStream VPS serveryje, gauni privatų, visada pasiekiamą priėjimą prie savo muzikos bibliotekos iš bet kurio įrenginio, be saugyklos apribojimų, įrenginių limitų ar licencijavimo kaitos, būdingos komercinėms transliavimo paslaugoms. Numatytasis viešasis režimas teikia pirmenybę tiesioginiam patogumui; naudotojų paskyros gali būti pridėtos per administratoriaus vartotojo sąsają, kai nuspręsi viešai atskleisti serverį.
Pagrindinės mStream savybės
Įkėlimo ir srautinio perdavimo biblioteka
Pridėk failus į muzikos aplanką ir mStream juos automatiškai aptiks – nereikia rankinio importavimo žingsnio, nereikia iš pradžių konfigūruoti medijos bibliotekos skaitytuvo.
Vietinės mobiliosios programėlės
Oficialios iOS ir Android programėlės prisijungia prie tavo serverio, kad užtikrintų atkūrimą neprisijungus, vientisus perėjimus ir mobiliajam ryšiui pritaikytą perkodavimą.
Kelių naudotojų paskyros
Pasirenkamos vartotojų paskyros su prieigos kontrole kiekvienai bibliotekai leidžia namų ūkiams dalytis vienu serveriu nesujungiant muzikos kolekcijų.
Prisitaikantis žiniatinklio grotuvas
Modernus HTML5 grotuvas, sklandžiai veikiantis stalinių ir mobiliųjų įrenginių naršyklėse, su grojaraščiais, paieška, albumų viršeliais ir maišymo funkcija.
Admin UI derinimui
Tiesioginė administratoriaus sąsaja valdo viešojo režimo perjungimą, įkėlimus, failų keitimus ir paskyros užrakinimą, neperkraunant serverio.
Kodėl verta naudoti mStream Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.