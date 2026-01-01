Įdiek Temporal vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo patvarių darbo eigų vykdymo platforma, skirta kurti atsparias gedimams ir ilgai veikiančias programas dideliu mastu.
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Ką gali kurti su Temporal
Temporal yra atvirojo kodo patvari darbo eigų vykdymo platforma, leidžianti kūrėjams rašyti ilgai veikiančias, gedimams atsparias programas kaip įprastą kodą. Su Temporal parašytos darbo eigos automatiškai atlaiko procesų gedimus, tinklo padalijimus ir infrastruktūros sutrikimus – nereikia rankinio kontrolinių taškų nustatymo, būsenos mašinų duomenų bazėse ar sudėtingos pakartotinio bandymo logikos. Kai darbuotojas paleidžiamas iš naujo, vykdymas tęsiamas tiksliai nuo tos vietos, kurioje buvo sustota.
Šis diegimas paleidžia visą Temporal rinkinį: serverį su PostgreSQL, skirtą nuolatiniam saugojimui, ir Elasticsearch, skirtą darbo eigų istorijos paieškai ir matomumui. Pridėta žiniatinklio sąsaja leidžia stebėti aktyvias darbo eigas, tikrinti įvykių istorijas, ieškoti vykdymų pagal būseną ar pasirinktinius atributus ir inicijuoti signalus – suteikiant jūsų komandai visapusišką vykdomų verslo procesų matomumą.
Pagrindinės Temporal savybės
Patvarus vykdymas
Darbo eigos automatiškai atlaiko procesų gedimus ir infrastruktūros perkrovimus, tęsdamos darbą tiksliai nuo ten, kur baigė, be papildomos infrastruktūros.
Darbo eigos matomumas
„Elasticsearch“ varoma paieška leidžia filtruoti ir tikrinti darbo eigų vykdymus pagal būseną, darbo eigos tipą, pasirinktinius paieškos atributus arba laiko intervalą.
Automatiniai pakartojimai
Apibrėžkite pakartotinio bandymo strategijas su konfigūruojamu atidėjimu bet kokiai veiklai, kad laikini gedimai būtų tvarkomi nekeičiant programos kodo.
Ilgai vykdomos darbo eigos
Natyviai palaiko darbo eigas, kurios veikia minutes, dienas ar metus – įskaitant suplanuotus laikmačius, žmogiškojo patvirtinimo etapus ir išorinius signalus.
Daugiakalbiai SDK
Darbuotojai jungiasi per gRPC, naudodami oficialius SDK, skirtus Go, Python, Java, TypeScript, .NET ir PHP.
Kodėl verta naudoti Temporal Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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