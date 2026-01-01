Įdiek HedgeDoc vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo realaus laiko bendradarbiavimo „Markdown“ redaktorius, skirtas komandoms kartu rašyti, peržiūrėti ir dalytis dokumentais.
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Ką gali kurti su HedgeDoc
HedgeDoc yra atvirojo kodo bendradarbiavimo markdown redaktorius, kuriame keli žmonės gali rašyti ir redaguoti tą patį dokumentą vienu metu su tiesioginiu žymeklio sekimu ir momentiniu sinchronizavimu. Be pagrindinio markdown, jis palaiko įterptąsias diagramas per Mermaid ir PlantUML, matematines formules per KaTeX, sintaksės paryškinimo kodo blokus daugiau nei 100 kalbų ir pristatymo režimą, kuris bet kokį užrašą paverčia skaidrių rinkiniu.
Savarankiškai talpinant HedgeDoc savo VPS, jautrią dokumentaciją, vidinius architektūros sprendimus ir nuosavus užrašus išlaiko tavo infrastruktūroje – jokių mokesčių už vartotoją, jokios trečiųjų šalių prieigos prie duomenų ir visiška kontrolė autentifikavimo metodams, įskaitant LDAP, OAuth ir SAML, skirtiems įmonių aplinkoms.
Pagrindinės HedgeDoc savybės
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
Keli autoriai redaguoja tą patį dokumentą vienu metu su tiesioginėmis žymeklio pozicijomis ir momentiniais atnaujinimais, išlaikydami nuotolines komandas sinchronizuotas be sujungimo konfliktų.
Diagramos ir matematika
Įterpkite „Mermaid“, „Graphviz“ ir „PlantUML“ diagramas kartu su „KaTeX“ matematikos išraiškomis tiesiogiai į „Markdown“, todėl „HedgeDoc“ puikiai tinka techninei ir akademinei dokumentacijai.
Pristatymo režimas
Konvertuok bet kokį Markdown dokumentą į skaidrių pristatymą vienu paspaudimu, panaikinant poreikį atskirai pristatymų programinei įrangai vidiniams pokalbiams ir demonstracijoms.
Lankstūs leidimai
Nustatyk dokumentus viešus, apsaugotus arba privačius ir valdyk, kas juos gali peržiūrėti, komentuoti ar redaguoti – nuo atvirų bendruomenės wiki iki konfidencialių vidinių specifikacijų.
Įmonių autentifikavimo pagalba
Integruokite su LDAP, OAuth teikėjais, SAML ir vietinėmis paskyromis, kad komandos galėtų prisijungti naudodamos esamus įmonės prisijungimo duomenis, nevaldant atskirų slaptažodžių.
Kodėl verta naudoti HedgeDoc Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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