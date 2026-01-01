Įdiek Papra vienu spustelėjimu.
Minimalistinė atvirojo kodo dokumentų valdymo platforma, skirta archyvuoti ir atkurti tavo svarbius failus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Papra
Papra yra atvirojo kodo dokumentų valdymo ir archyvavimo platforma, skirta ilgalaikiam asmeninių ir organizacinių dokumentų – kvitų, garantijų, sutarčių ir visko, ką reikia saugoti – saugojimui bei lengvam jų paieškai. Skirtingai nuo išpūstų DMS sprendimų, Papra orientuojasi į paprastumą: įkelk dokumentus, pažymėk juos žymėmis, ieškok ir vėl rask juos po daugelio metų.
Savarankiškai talpinant Papra savo VPS serveryje, tu įgyji visišką savo dokumentų kontrolę – be trečiųjų šalių prieigos, be mokesčių už dokumentus ir be saugojimo apribojimų, išskyrus tavo disko talpą. Integruota SQLite duomenų bazė reiškia nulines infrastruktūros priklausomybes – tiesiog vienas konteineris ir vienas tūris.
Pagrindinės Papra savybės
Visatekstė paieška
Ieškok dokumentų turinio, žymų ir metaduomenų akimirksniu — įskaitant tekstą, išgautą iš nuskaitytų vaizdų naudojant OCR.
Automatinės žymėjimo taisyklės
Apibrėžk taisykles, kad automatiškai žymėtum gaunamus dokumentus pagal failų pavadinimų šablonus ar turinį, išlaikant tavo archyvą tvarkingą be rankinio darbo.
El. laiškų apdorojimas
Siųsk dokumentus tiesiai į savo Papra pašto dėžutę el. paštu, kad būtų lengva archyvuoti kvitus ir sąskaitas faktūras, kai tik juos gauni.
Organizacijos ir bendrinimas
Kurkite kelias organizacijas ir pakvieskite bendradarbius, kad šeimos ar mažos komandos galėtų kartu valdyti dokumentus atskirose erdvėse.
API ir webhooks
Integruok Papra su kitais įrankiais, naudojant REST API, CLI, SDK ir webhooks, automatizuotiems dokumentų darbo srautams.
Kodėl verta naudoti Papra Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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