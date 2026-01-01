Iki 69 % nuolaida Mastodon

Įdiekite „Mastodon“ vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinama, federacinė mikroblogų platforma, kuri jungiasi prie pasaulinio nepriklausomai valdomų serverių tinklo.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Mastodon“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Mastodon

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Mastodon

„Mastodon“ yra pirmaujantis atvirojo kodo federacinis socialinis tinklas – didžiausias „ActivityPub“ fediverso projektas, turintis tūkstančius nepriklausomai valdomų egzempliorių ir dešimtis milijonų vartotojų visame pasaulyje. Jis atrodo ir veikia kaip pažįstama mikroblogų platforma, tačiau kiekvienas serveris yra valdomas, moderuojamas ir prižiūrimas skirtingų asmenų, o vartotojai bet kuriame serveryje gali sekti ir bendrauti su vartotojais bet kuriame kitame serveryje.

Savo „Mastodon“ egzemplioriaus paleidimas VPS serveryje suteikia tau nuolatinius namus fediverse – tokius, kuriuos visiškai kontroliuoji. Tu nustatai taisykles, pasirenki, kas gali prisiregistruoti, nusprendi, kas su kuo federuojasi, ir valdai duomenis, be jokios reklamos, be algoritminės laiko juostos ir be jokios trečiosios šalies platformos, kuri rytoj galėtų pakeisti sąlygas.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Mastodon savybės

ActivityPub federacija

Palaiko W3C ActivityPub standartą, todėl tavo egzempliorius sąveikauja su kiekvienu kitu Mastodon serveriu, Pleroma, Misskey ir platesne federacine visata.

Chronologinė laiko juosta

Įrašai rodomi išsiuntimo tvarka – jokio algoritminio rūšiavimo, jokių rekomenduojamų skelbimų, jokio permaišyto srauto, konkuruojančio dėl įsitraukimo.

Serverio lygio moderavimas

Savininko nustatytos bendruomenės taisyklės, turinio įspėjimai ir egzemplioriaus lygio blokavimai leidžia tau sukurti norimo tono bendruomenę.

Išplėstinė įrašų rengyklė

Iki 500 simbolių vienam įrašui (konfigūruojama), apklausos, medijos priedai, turinio įspėjimai, alternatyvusis tekstas ir tinkinamas matomumas vienam įrašui.

Atviras API ir klientai

Brandžios REST ir srautinės API palaiko plačią mobiliųjų ir stalinių kompiuterių klientų ekosistemą, įskaitant oficialias „Mastodon“ programėles, skirtas „iOS“ ir „Android“.

Kodėl verta naudoti Mastodon Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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