Įdiekite „Mastodon“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama, federacinė mikroblogų platforma, kuri jungiasi prie pasaulinio nepriklausomai valdomų serverių tinklo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mastodon
„Mastodon“ yra pirmaujantis atvirojo kodo federacinis socialinis tinklas – didžiausias „ActivityPub“ fediverso projektas, turintis tūkstančius nepriklausomai valdomų egzempliorių ir dešimtis milijonų vartotojų visame pasaulyje. Jis atrodo ir veikia kaip pažįstama mikroblogų platforma, tačiau kiekvienas serveris yra valdomas, moderuojamas ir prižiūrimas skirtingų asmenų, o vartotojai bet kuriame serveryje gali sekti ir bendrauti su vartotojais bet kuriame kitame serveryje.
Savo „Mastodon“ egzemplioriaus paleidimas VPS serveryje suteikia tau nuolatinius namus fediverse – tokius, kuriuos visiškai kontroliuoji. Tu nustatai taisykles, pasirenki, kas gali prisiregistruoti, nusprendi, kas su kuo federuojasi, ir valdai duomenis, be jokios reklamos, be algoritminės laiko juostos ir be jokios trečiosios šalies platformos, kuri rytoj galėtų pakeisti sąlygas.
Pagrindinės Mastodon savybės
ActivityPub federacija
Palaiko W3C ActivityPub standartą, todėl tavo egzempliorius sąveikauja su kiekvienu kitu Mastodon serveriu, Pleroma, Misskey ir platesne federacine visata.
Chronologinė laiko juosta
Įrašai rodomi išsiuntimo tvarka – jokio algoritminio rūšiavimo, jokių rekomenduojamų skelbimų, jokio permaišyto srauto, konkuruojančio dėl įsitraukimo.
Serverio lygio moderavimas
Savininko nustatytos bendruomenės taisyklės, turinio įspėjimai ir egzemplioriaus lygio blokavimai leidžia tau sukurti norimo tono bendruomenę.
Išplėstinė įrašų rengyklė
Iki 500 simbolių vienam įrašui (konfigūruojama), apklausos, medijos priedai, turinio įspėjimai, alternatyvusis tekstas ir tinkinamas matomumas vienam įrašui.
Atviras API ir klientai
Brandžios REST ir srautinės API palaiko plačią mobiliųjų ir stalinių kompiuterių klientų ekosistemą, įskaitant oficialias „Mastodon“ programėles, skirtas „iOS“ ir „Android“.
Kodėl verta naudoti Mastodon Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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