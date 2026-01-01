Įdiek LubeLogger vienu spustelėjimu.
Geriausias savarankiškai talpinamas transporto priemonių priežiūros ir degalų sekimo įrankis, kad tavo transporto parkas būtų puikios būklės.
Rinkis VPS planą LubeLogger
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LubeLogger
„LubeLogger“ yra skirta valdymo platforma automobilių entuziastams, automobilių parkų savininkams ir visiems, kurie nori kruopščiai stebėti savo transporto priemonės būklę. Savo serveryje įdiegęs „LubeLogger“, sukuri privatų, nuolatinį įrašą apie kiekvieną alyvos keitimą, remontą ir degalų papildymą kiekvienai tavo turimai transporto priemonei – be trečiųjų šalių prieigos ir be prenumeratos mokesčių.
Skirtingai nei bendrosios skaičiuoklės ar reklamos palaikomos mobiliosios programėlės, „LubeLogger“ siūlo specializuotą sąsają, sukurtą atsižvelgiant į automobilių priežiūros niuansus, su priminimais pagal ridą, degalų ekonomijos analize ir kvitų saugojimu, kad visas tavo automobilių parkas būtų tvarkingai sudėliotas vienoje vietoje.
Pagrindinės LubeLogger savybės
Paslaugų istorijos sekimas
Tvarkyk išsamų žurnalą apie kiekvieną remontą ir techninės priežiūros užduotį, atliktą tavo transporto priemonėms, su datomis, išlaidomis ir pastabomis.
Kuro ekonomijos analitika
Sekite savo degalų sąnaudas ir išlaidas laikui bėgant, su automatiniais MPG skaičiavimais ir išlaidų diagramomis.
Dokumentų talpa
Įkelkite ir saugokite skaitmenines kvitų, registracijos dokumentų ir draudimo kortelių kopijas, kad galėtumėte jas akimirksniu pasiekti.
Išmanieji priminimai
Gauk pranešimus apie artėjančius tepalų keitimus, padangų rotacijas ir patikras pagal automobilio ridą arba tvarkaraštį.
Kodėl verta naudoti LubeLogger Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AdventureLog
Savarankiškai talpinama kelionių sekimo priemonė ir kelionių planuotojas su interaktyviais žemėlapiais
AirTrail
Asmeninis skrydžių žurnalas su interaktyviu žemėlapiu, statistika ir kelių naudotojų palaikymu