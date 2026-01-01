Įdiek Resilio Sync vienu spustelėjimu.
Tiesioginis failų sinchronizavimas tarp stalinių kompiuterių, serverių ir mobiliųjų įrenginių be debesies tarpininko.
Rinkis VPS planą Resilio Sync
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Resilio Sync
„Resilio Sync“ yra tarpusavio (P2P) failų sinchronizavimo paslauga, pagrįsta „BitTorrent“ protokolu, iš pradžių išleista kaip „BitTorrent Sync“. Ji perkelia failus tiesiogiai tarp tavo įrenginių šifruotu P2P kanalu, neįkeliant nieko į debesies paslaugų teikėją – tavo VPS, staliniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir telefonai dalijasi aplanku, keisdamiesi kriptografiniais bendrinimo raktais, ir palaiko tą aplanką sinchronizuotą, kai failai keičiasi.
Savarankiškai talpinant „Resilio Sync“ VPS serveryje, tu gauni nuolat veikiantį sinchronizavimo mazgą, kuriame saugoma kanoninė tavo bendrinamų aplankų kopija, priimantį gaunamus pakeitimus iš bet kurio kito bendrinamo įrenginio bet kuriuo paros metu – be pralaidumo apribojimų, failų dydžio limitų ar pasikartojančių komercinio debesies sinchronizavimo mokesčių.
Pagrindinės Resilio Sync savybės
Tiesioginis tarpusavio sinchronizavimas
Šifruotas failų perkėlimas tarp tavo įrenginių P2P kanalu – tavo duomenys niekada nesaugomi trečiosios šalies serveryje.
Failų dydis neribojamas
Sinchronizuoti bet kokio dydžio failus ir aplankus be komercinių debesų apribojimų – svarbu tik tavo saugykla ir pralaidumas.
Pasirinktinis sinchronizavimas
Kiekvienam aplankui pasirink, kurie įrenginiai gaus visą turinį, o kurie – srautinį perdavimą pagal poreikį, kad telefonams nereikėtų kopijuoti visų bibliotekų.
Bendrinti raktus ir nuorodas
Tik skaitymo, skaitymo ir rašymo bei vienkartinės nuorodos bendrinimo režimai leidžia tau tiksliai kontroliuoti, ką gali daryti kiekvienas pakviestas asmuo su bendrinamuoju aplanku.
Vietinės programėlės visose platformose
Gamintojo klientai, skirti „Windows“, „macOS“, „Linux“, „iOS“, „Android“ ir NAS sistemoms, reiškia, kad kiekvienas įrenginys tiesiogiai kalba tuo pačiu protokolu.
Kodėl verta naudoti Resilio Sync Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių