Įdiek Open Agent vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama AI asistento platforma su LLM orkestravimu, RAG žinių bazėmis, agentų ciklais ir MCP įrankių integravimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Open Agent
„Open Agent“ yra naudojimui paruošta savarankiškai talpinama AI agentų platforma, kuri sujungia didelius kalbos modelius su jūsų duomenimis ir įrankiais. Ji palaiko daugiau nei 28 modelių teikėjus per vieningą sąsają, paversdama dokumentus, vikius ir duomenų bazes į ieškomas RAG žinių bazes, kurios suteikia jūsų agentams tikslų kontekstą.
„Open Agent“ diegimas jūsų nuosavame VPS apsaugo jautrius pokalbius ir nuosavybės teise saugomus dokumentus nuo trečiųjų šalių infrastruktūros. Prieigos kontrolė pagal vaidmenis, SSO integravimas ir kelių nuomininkų darbo erdvės daro ją tinkama komandoms ir įmonėms, kurioms reikia valdymo neprarandant lankstumo.
Pagrindinės Open Agent savybės
Kelių tiekėjų LLM palaikymas
Prisijunk prie daugiau nei 28 modelių teikėjų, įskaitant OpenAI, DeepSeek ir vietinius modelius, naudodamas standartizuotą abstrakcijos sluoksnį.
Integruotas RAG procesas
Įkelkite PDF, wiki ir dokumentus į semantines vektorines saugyklas, kad agentai automatiškai gautų tikslų, pagrįstą kontekstą.
MCP įrankių integracijos
Išplėsk agento galimybes naudodami „Model Context Protocol“ serverius, kurie jungiasi prie išorinių API, duomenų bazių ir automatizavimo įrankių.
Įmonės prieigos kontrolė
Valdyk vartotojus, naudodamas vaidmenimis pagrįstus leidimus, SSO per OIDC, OAuth2, LDAP ir SAML, bei izoliuotas kelių nuomininkų darbo vietas.
Agento ciklo orkestravimas
Apibrėžkite daugiapakopes agentų darbo eigas su įrankių iškvietimo ciklais, pakartotinio bandymo logika ir audito registravimu, kad būtų užtikrintas gamybinio lygio patikimumas.
Kodėl verta naudoti Open Agent Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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