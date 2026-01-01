Iki 69 % nuolaida HyperDX

Įdiek HyperDX vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo stebėjimo platforma, vienijanti žurnalus, sekas, metrikas ir sesijų atkūrimus „Datadog“ stiliaus sąsajoje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek HyperDX vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su HyperDX

„HyperDX“ yra atvirojo kodo stebėjimo platforma, kuri vienoje sąsajoje sujungia žurnalus, sekas, metrikas ir sesijų pakartojimus – savarankiškai diegiama alternatyva „Datadog“ ir kitiems komerciniams APM įrankiams. Ji sukurta naudojant „ClickHouse“, kad būtų galima greitai vykdyti užklausas didelio kintamumo telemetrijos duomenims, ir natūraliai palaiko „OpenTelemetry“, todėl bet kokia OTEL instrumentuota programa gali siųsti duomenis be pasirinktinių eksportuotojų ar patentuotų agentų.

Savarankiškai diegiant „HyperDX“ savo VPS serveryje išvengiama mokesčių už kiekvieną prieglobą ir GB duomenų įkėlimą, kurie neprognozuojamai didėja priklausomai nuo srauto. Žurnalai, sekos ir naudotojų sesijų duomenys – dažnai turintys klientų identifikatorius, API duomenų paketus ir vidinės sistemos detales – lieka tavo infrastruktūroje, o duomenų saugojimą ir prieigą visiškai kontroliuoji tu.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės HyperDX savybės

Vieningas stebėjimas

Žurnalai, sekos, metrikos ir sesijų atkūrimai yra vienoje vartotojo sąsajoje, kad inžinieriai galėtų greitai pereiti nuo nepavykusios užklausos prie viso jos atsekimo, nepereidami prie kitų įrankių.

Natyvus „OpenTelemetry“

Įkelkite duomenis iš bet kurios „OpenTelemetry“ instrumentuotos paslaugos, naudodami OTLP gRPC arba HTTP – nereikia jokių pasirinktinių eksportuotojų ar nuosavų agentų.

„ClickHouse“ varomos užklausos

Sukurta naudojant „ClickHouse“ itin greitoms paieškoms didelio kintamumo žurnaluose ir pėdsakuose, be išankstinio agregavimo ar mėginių ėmimo kompromisų.

Sesijos įrašai

Pakartotinai peržiūrėk priekinės sąsajos naudotojų sesijas, susietas su serverio pėdsakais, kad tiksliai matytum, ką naudotojas darė akimirkas prieš įvykstant klaidai.

Prietaisų skydeliai ir įspėjimai

Kurk individualias diagramas iš bet kokio signalo ir aktyvink įspėjimus apie žurnalų šablonus, sekimo klaidas ar metrikos slenksčius per Slack, PagerDuty ar webhooks.

Savarankiškas privatumas

Laikyk klientų identifikatorius, API duomenų paketus ir vidinės sistemos detales savo infrastruktūroje be mokesčių už kiekvieną serverį ar už kiekvieną GB.

Kodėl verta naudoti HyperDX Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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