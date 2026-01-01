Įdiek HyperDX vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo stebėjimo platforma, vienijanti žurnalus, sekas, metrikas ir sesijų atkūrimus „Datadog“ stiliaus sąsajoje.
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Ką gali kurti su HyperDX
„HyperDX“ yra atvirojo kodo stebėjimo platforma, kuri vienoje sąsajoje sujungia žurnalus, sekas, metrikas ir sesijų pakartojimus – savarankiškai diegiama alternatyva „Datadog“ ir kitiems komerciniams APM įrankiams. Ji sukurta naudojant „ClickHouse“, kad būtų galima greitai vykdyti užklausas didelio kintamumo telemetrijos duomenims, ir natūraliai palaiko „OpenTelemetry“, todėl bet kokia OTEL instrumentuota programa gali siųsti duomenis be pasirinktinių eksportuotojų ar patentuotų agentų.
Savarankiškai diegiant „HyperDX“ savo VPS serveryje išvengiama mokesčių už kiekvieną prieglobą ir GB duomenų įkėlimą, kurie neprognozuojamai didėja priklausomai nuo srauto. Žurnalai, sekos ir naudotojų sesijų duomenys – dažnai turintys klientų identifikatorius, API duomenų paketus ir vidinės sistemos detales – lieka tavo infrastruktūroje, o duomenų saugojimą ir prieigą visiškai kontroliuoji tu.
Pagrindinės HyperDX savybės
Vieningas stebėjimas
Žurnalai, sekos, metrikos ir sesijų atkūrimai yra vienoje vartotojo sąsajoje, kad inžinieriai galėtų greitai pereiti nuo nepavykusios užklausos prie viso jos atsekimo, nepereidami prie kitų įrankių.
Natyvus „OpenTelemetry“
Įkelkite duomenis iš bet kurios „OpenTelemetry“ instrumentuotos paslaugos, naudodami OTLP gRPC arba HTTP – nereikia jokių pasirinktinių eksportuotojų ar nuosavų agentų.
„ClickHouse“ varomos užklausos
Sukurta naudojant „ClickHouse“ itin greitoms paieškoms didelio kintamumo žurnaluose ir pėdsakuose, be išankstinio agregavimo ar mėginių ėmimo kompromisų.
Sesijos įrašai
Pakartotinai peržiūrėk priekinės sąsajos naudotojų sesijas, susietas su serverio pėdsakais, kad tiksliai matytum, ką naudotojas darė akimirkas prieš įvykstant klaidai.
Prietaisų skydeliai ir įspėjimai
Kurk individualias diagramas iš bet kokio signalo ir aktyvink įspėjimus apie žurnalų šablonus, sekimo klaidas ar metrikos slenksčius per Slack, PagerDuty ar webhooks.
Savarankiškas privatumas
Laikyk klientų identifikatorius, API duomenų paketus ir vidinės sistemos detales savo infrastruktūroje be mokesčių už kiekvieną serverį ar už kiekvieną GB.
Kodėl verta naudoti HyperDX Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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