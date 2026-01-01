Įdiek FeedCraft vienu spustelėjimu.
Savitarnos RSS tarpinė programinė įranga, kuri naudoja dirbtinį intelektą, kad verstų, apibendrintų, filtruotų ir išvalytų bet kokį kanalą, prieš jam pasiekiant tavo skaitytoją.
Rinkis VPS planą FeedCraft
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FeedCraft
„FeedCraft“ yra atvirojo kodo RSS tarpinė programinė įranga, kuri yra tarp bet kokio šaltinio srauto ir tavo skaitytuvo, transformuodama kiekvieną straipsnį per konfigūruojamus apdorojimo etapus, vadinamus „Crafts“. Ji gali išgauti visą straipsnio tekstą iš sutrumpintų srautų, versti antraštes ir turinį per su „OpenAI“ suderinamą LLM, generuoti dirbtinio intelekto (DI) santraukas ir įvadus, filtruoti reklaminius įrašus naudojant natūralios kalbos taisykles ir netgi paversti HTML puslapius, JSON API arba paieškos rezultatus visiškai naujais RSS srautais.
Savo VPS serveryje talpinant „FeedCraft“, visi straipsniai ir visi LLM raginimai lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, pašalinami apribojimai ir prastovos, kurios kamuoja bendrus viešuosius egzempliorius, ir leidžia nukreipti DI apdorojimą į bet kurį teikėją — „OpenAI“, „Gemini“, vietinį „Ollama“ modelį ar bet kurį su „OpenAI“ suderinamą galinį tašką — geriausiai atitinkantį tavo biudžetą ir kalbos aprėptį.
Pagrindinės FeedCraft savybės
DI vertimas ir apibendrinimai
Versti straipsnių pavadinimus ir turinį į bet kurią tikslinę kalbą ir pridėti dirbtinio intelekto sugeneruotas santraukas, naudojant su OpenAI suderinamą LLM su individualizuotomis užklausomis pagal Craft.
Viso teksto ištraukimas
Pakeisti sutrumpintas RSS ištraukas visu straipsnio turiniu, įskaitant naršyklėje atvaizduojamą „fulltext-plus“ režimą svetainėms, kurios dinamiškai įkelia tekstą naudodamos „JavaScript“.
HTML / JSON / Paieška į RSS
Integruoti vizualiniai generatoriai paverčia bet kokius tinklalapius, JSON API atsakymus (su curl-import) ir paieškos sistemų rezultatus į stabilius RSS kanalus.
Nešiojamasis ir dokavimo režimai
Pridėk prefiksą bet kuriam kanalo URL vienkartiniam apdorojimui, arba apibrėžk pavadintus receptus administratoriaus sąsajoje, kad priskirtum nuolatinius transformuotus kanalo URL, kuriuos tavo skaitytojas prenumeruoja.
AtomCraft ir FlowCraft
Sukurkite atomines operacijas (tarpinis serveris, apribojimas, vertimas, apibendrinimas, pagražinimas, reklamos ignoravimas) į daugkartinio naudojimo konvejerius, pritaikytus kiekvienam šaltinio srautui.
Nuo skaitytuvo nepriklausoma tarpinė programinė įranga
Veikia prieš FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux arba bet kuriuo skaitytuvu, kuris naudoja standartinį RSS, nereikalaujant jokio papildinio ar paskyros integravimo.
Kodėl verta naudoti FeedCraft Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu