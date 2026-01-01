Deploy Whoogle Search in one click installation.
Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.
Rinkis VPS planą Whoogle Search
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Whoogle Search
Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.
Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.
Pagrindinės Whoogle Search savybės
Ad-free Google results
Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.
No cookies or tracking
Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.
Dark mode support
Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.
Tor & proxy routing
Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.
Bang searches
Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.
Kodėl verta naudoti Whoogle Search Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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