Įdiek Opengist vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas pastebinas, naudojantis Git, skirtas dalintis kodo fragmentais su sintaksės paryškinimu ir visa versijų istorija.
Rinkis VPS planą Opengist
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Opengist
„Opengist“ yra savarankiškai talpinama „pastebin“ paslauga, kuri kiekvieną fragmentą saugo kaip tikrą „Git“ saugyklą. Skirtingai nei duomenų bazėmis pagrįsti įklijavimo įrankiai, kiekvienas „gist“ yra visiškai klonuojamas – vartotojai gali įkelti naujinimus, peržiūrėti visą įsipareigojimų istoriją ir bendradarbiauti naudodami standartines „Git“ komandas per HTTP arba SSH. Švari žiniatinklio sąsaja suteikia sintaksės paryškinimą, viso teksto paiešką ir viešojo, privataus bei neįtraukto matomumo režimus kiekvienam fragmentui.
Talpindamas „Opengist“ savo VPS serveryje, tu įgyji visišką savo kodo fragmentų ir įklijavimų nuosavybę, nesidalindamas jais su trečiųjų šalių paslaugomis. „SQLite“ naudojama pagal numatytuosius nustatymus, nereikalaujant jokio papildomo duomenų bazės konteinerio. Pirmasis užsiregistravęs vartotojas tampa administratoriumi, turinčiu prieigą prie visos instancijos nustatymų ir vartotojų valdymo.
Pagrindinės Opengist savybės
Git palaikoma saugykla
Kiekviena iškarpa yra saugoma kaip tikra Git saugykla, suteikianti versijų istoriją, skirtumus ir HTTP arba SSH klonavimo prieigą iš karto.
Sintaksės paryškinimas
Palaiko šimtus kalbų su automatiniu aptikimu ir rankiniu pakeitimu, kad būtų tiksliai paryškinta bet kokia kodo ištrauka arba konfigūracijos failas.
Matomumo valdymas
Nustatykite individualius gists kaip viešus, privačius arba neįtrauktus į sąrašą, kad tiksliai kontroliuotumėte, kas gali atrasti ir peržiūrėti jūsų fragmentus.
Viso teksto paieška
Ieškokite visuose gistuose pagal turinį, failo pavadinimą ar kalbą, naudodami integruotą „Bleve“ indeksą – nereikia jokios išorinės paieškos sistemos.
OAuth prisijungimas
Prisijunk su GitHub, GitLab, Gitea arba bet kuriuo OIDC suderinamu teikėju, užuot tvarkęs atskirą vietinę paskyrą.
Įterpiami fragmentai
Įterpkite bet kurį „gist“ į išorinius puslapius naudodami sugeneruotą scenarijaus žymę, kuri gyvai atvaizduoja sintaksės paryškintą kodą eilutėje.
Kodėl verta naudoti Opengist Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.