Įdiek Rallly vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas planavimo įrankis, skirtas bendradarbiaujant pasirinkti geriausią datą ir laiką grupėms, komandoms ir laiko juostoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Rallly
„Rallly“ yra privatumą tausojantis atvirojo kodo įrankis tvarkaraščių sudarymui ir grupiniams balsavimams, sukurtas pakeisti „Doodle“ ir panašias SaaS programėles. Organizatoriai sukuria apklausą su siūlomomis datos/laiko parinktimis, pasidalina nuoroda, o respondentai pasirenka jiems tinkamus laiko tarpus – dalyviams nereikia jokios paskyros. Organizatoriaus prietaisų skydelis tada paryškina populiariausius laiko tarpus, todėl lengva patvirtinti galutinį laiką.
Savarankiškai talpinant „Rallly“ savo VPS serveryje, dalyvių el. laiškai, atsakymų duomenys ir susitikimų temos lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies tvarkaraščių sudarymo paslaugoje. Platforma palaiko kelias laiko juostas, užrakintas parinktis, pasirinktinį prekės ženklą ir el. pašto magiškosios nuorodos autentifikavimą organizatoriams, o visa sistema veikia viename „Next.js“ konteineryje ir „PostgreSQL“ – pakankamai maža asmeniniam naudojimui, pakankamai tvirta mažai komandai ar klubui.
Pagrindinės Rallly savybės
Grupės datos apklausos
Pasiūlyk kelias datos ir laiko parinktis, surink dalyvių užimtumą ir atrask geriausią laiką – „Doodle“ stiliaus apklausos be mokesčių už kiekvieną apklausą.
Laiko juostas atsižvelgiantis
Automatiškai rodyti visas parinktis kiekvieno respondento vietos laiko juostoje, kad paskirstytos komandos galėtų pasirinkti laiką be jokių skaičiavimų mintyse.
Atsakymai be paskyros
Kviestieji balsuoja nurodydami vardą ir pasirenkamą el. paštą – nereikia registracijos, slaptažodžio, jokio vargo – o organizatoriai turi paskyras apklausoms valdyti.
Magiškos nuorodos prisijungimas
Organizatoriai prisijungia naudodami el. paštu siunčiamas magiškas nuorodas, o ne slaptažodžius, taip sumažindami prisijungimo duomenų pažeidžiamumą ir neprarasdami patogumo.
Užrakintos ir paslėptos parinktys
Užrakink pasirinktą parinktį, kad sustabdytum atsakymus, arba paslėpk parinktis pasibaigus balsavimui – naudinga patvirtinant galutinį pasirinkimą be tolesnių pakeitimų.
Pasirinktinis firminis stilius
Nustatyk savo svetainės pavadinimą, logotipą ir temą, kad apklausos atrodytų kaip tavo organizacijos dalis, o ne bendrinis SaaS nukreipimo puslapis.
Kodėl verta naudoti Rallly Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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