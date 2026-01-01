Įdiek Shaarli vienu spustelėjimu.
Asmeninė, minimalistinė, itin greita žymių išsaugojimo paslauga, kuri viską saugo vienoje plokščiojo failo duomenų bazėje – SQL nereikalinga.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shaarli
Shaarli yra asmeninė, minimalistinė žymių išsaugojimo paslauga, sukurta kaip savarankiškai talpinama originalaus del.icio.us alternatyva. Ji saugo kiekvieną žymę viename plokščiame PHP faile — be duomenų bazės serverio, migracijų ar schemos atnaujinimų — ir pateikia tvarkingą atvirkštinės chronologijos nuorodų, užrašų ir mikrotinklaraščio stiliaus atnaujinimų srautą, kurį gali laikyti viešu, privačiu arba maišyti pagal elementą.
Savarankiškai talpindamas Shaarli savo VPS serveryje, gauni privatų nuorodų archyvą savo domene, savo bendrinamų nuorodų RSS/Atom srautą, Markdown formatui pritaikytą užrašų sistemą ir žymių įrankį bei mobiliąją API, kurie bet kurią naršyklę ar programėlę paverčia vieno paspaudimo išsaugojimo tikslu. Visa sistema yra vienas PHP konteineris su JSON failu, kuris ją palaiko — atsarginės kopijos yra vieno failo kopija.
Pagrindinės Shaarli savybės
Plokščiojo failo saugykla
Žymės saugomos vienoje PHP duomenų saugykloje, kuriai nereikia diegti, derinti ar kurti atsarginių kopijų duomenų bazės serverio – tiesiog nukopijuok failą ir turėsi savo archyvą.
Atvirkštinės chronologijos srautas
Kiekviena žymė, pastaba ar mikrotinklaraščio įrašas atsiduria vienoje tvarkingoje laiko juostoje su žymėmis, viso teksto paieška ir kiekvienos nuorodos privatumo valdikliais.
RSS ir Atom srautai
Integruoti RSS ir Atom kanalai paverčia tavo „Shaarli“ viešu nuorodų tinklaraščiu arba privačiu naujienų skaityklės šaltiniu – veikia su kiekviena skaityklės programėle.
Bookmarklet ir REST API
Išsaugok nuorodas iš bet kurios naršyklės naudodamas pridedamą žymelę arba siųsk iš mobiliųjų ir stalinių programėlių naudodamas tipizuotą REST API.
Markdown pastabos
Rašyk ilgesnius užrašus ir mikroblogo įrašus Markdown formatu, kartu su žymėmis, su galimybe pasirinkti viešą matomumą, kad galėtum dalintis.
Lengvas pėdsakas
Vienas PHP konteineris be duomenų bazės serverio patogiai veikia mažiausiuose VPS planuose, nekonkuruodamas su kitomis programomis dėl išteklių.
Kodėl verta naudoti Shaarli Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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