Įdiek Tunarr vienu spustelėjimu.
Kurkite pasirinktinius tiesioginės TV kanalus iš savo Plex, Jellyfin ir Emby bibliotekų naudodami HDHomeRun emuliaciją.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tunarr
Tunarr paverčia tavo Plex, Jellyfin ar Emby bibliotekose esančius filmus, laidas ir klipus į suplanuotus tiesioginės TV kanalus, kurie veikia kaip tradicinė kabelinės televizijos programa. Per naršyklės sąsają gali programuoti laiko tarpsnius, kurti ciklinius ir blokuojamus maišymus, įterpti intarpus ir kuruoti teminius kanalus. Rezultatą gali pateikti kaip su HDHomeRun suderinamą imtuvą arba M3U grojaraštį, kurį atkurs bet kuris IPTV klientas.
Kaip modernus dizqueTV įpėdinis, Tunarr yra perrašytas greitesniame serveryje su nauja žiniatinklio sąsaja, natyviu FFmpeg perkodavimu ir nuolatine priežiūra. Savarankiškai talpinant Tunarr VPS serveryje, imtuvas tampa pasiekiamas iš bet kur, tavo kanalai veikia visą parą neapkraunant namų kompiuterio ir niekada neliečia originalių failų tavo medijos serveriuose.
Pagrindinės Tunarr savybės
Kelių šaltinių kanalai
Sujunkite programas iš Plex, Jellyfin ir Emby į vieną virtualų kanalą, nekopijuodami ir neperkoduodami pagrindinių medijos failų.
HDHomeRun emuliacija
„Tunarr“ imituoja „HDHomeRun“ tinklo imtuvą, kad „Plex DVR“, „Jellyfin Live TV“, „Channels DVR“ ir kiti klientai jį automatiškai aptiktų.
Išplėstinis planavimas
Programuokite kanalus naudodami laiko tarpsnius, atsitiktinį maišymą, blokų maišymą ir teminius sąrašus, kurie gali kartotis ištisomis dienomis ar savaitėmis.
Vidurio intarpas
Įterpkite reklamas, intarpus ar tarpinius klipus tarp programų, kad atkurtumėte autentišką transliacijos pojūtį kiekviename kanale.
FFmpeg transkodavimas
Integruotos FFmpeg konvejerio linijos konvertuoja ir sujungia programas realiuoju laiku, su pasirenkamu aparatinės įrangos spartinimu palaikomuose GPU.
M3U grojaraščio išvestis
Eksportuok kiekvieną kanalą kaip M3U grojaraštį, skirtą atkurti VLC, Kodi, Tivimate ir bet kuriame kitame standartus atitinkančiame IPTV kliente.
Kodėl verta naudoti Tunarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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