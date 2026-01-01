Įdiek ViewTube vienu paspaudimu.
Elegantiška, privatumui palanki alternatyvi „YouTube“ sąsaja, skirta vaizdo įrašams žiūrėti ir prenumeratoms tvarkyti be reklamų ar sekimo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ViewTube
„ViewTube“ yra atvirojo kodo, privatumą gerbianti alternatyvi „YouTube“ sąsaja. Ji leidžia tau ieškoti, žiūrėti ir sekti kanalus per švarią, modernią sąsają, kuri perduoda vaizdo įrašų duomenis, kad „YouTube“ niekada nematytų tavo IP adreso, naršyklės piršto atspaudo ar peržiūrų istorijos. Sukurta naudojant „Invidious“ ir „Piped“ API, ji sujungia patobulintą „Vue“ pagrindu veikiantį grotuvą su „SponsorBlock“ segmentų praleidimu ir „DeArrow“ miniatiūrų valymu.
Savo „ViewTube“ talpinimas asmeniniame VPS suteikia tau asmeninę, be reklamų „YouTube“ patirtį, kurią visiškai kontroliuoji. Vietinė paskyrų sistema saugo tavo prenumeratas, istoriją ir grojaraščius tavo paties „MongoDB“ duomenų bazėje, o ne „Google“ paskyroje, o „Redis“ užtikrina greitą atsaką. Kanalų sekimas RSS stiliumi leidžia tau neatsilikti nuo kūrėjų, niekada neatidarant youtube.com.
Pagrindinės ViewTube savybės
Jokių reklamų ar sekimo
Vaizdo įrašai transliuojami per tavo serverį, todėl nėra jokių prieš vaizdo įrašą ar jo viduryje rodomų reklamų, o „YouTube“ niekada nemato tavo IP adreso ar naršyklės piršto atspaudo.
Planai be Google
Sukurk vietinę paskyrą, kad galėtum sekti kanalus, kurti grojaraščius ir stebėti istoriją – viskas saugoma tavo paties duomenų bazėje, o ne Google paskyroje.
SponsorBlock ir DeArrow
Automatiškai praleisti rėmėjų segmentus, įžangas ir savireklamą, ir pakeisti klikbaitines miniatiūras bei pavadinimus minios surinktomis alternatyvomis.
Modernus vaizdo grotuvas
Išbaigtas „Vue“ pagrindu sukurtas grotuvas palaiko kokybės ir kodeko pasirinkimą, atkūrimo greitį, kino režimą ir sparčiuosius klavišus.
Invidious ir Piped
Gauna duomenis per kelias Invidious ir Piped posistemes, automatiškai persijungdama tarp instancijų patikimam atkūrimui.
Kodėl verta naudoti ViewTube Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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