Deploy HeyForm in one click installation.
Atvirojo kodo pokalbių formų kūrimo įrankis apklausoms, viktorinoms ir balsavimams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su HeyForm
HeyForm yra modernus atvirojo kodo formų kūrimo įrankis, kuriantis patrauklias pokalbio sąsajas, kuriose klausimai pateikiami po vieną. Toks metodas užtikrina žymiai didesnį užpildymo rodiklį, palyginti su tradiciniais formų kūrimo įrankiais, todėl puikiai tinka apklausoms, klausimynams, viktorinoms ir potencialių klientų duomenų rinkimo formoms.
Turėdamas daugiau nei 40 įvesties tipų, sąlyginę logiką, pritaikomas temas ir integruotą analizę, HeyForm suteikia galingą be kodo platformą duomenų rinkimui, išlaikant visus pateikimus jūsų kontrolėje. Šiame šablone yra MongoDB formų saugojimui, KeyDB talpyklai ir Traefik HTTPS maršrutizavimas saugiai prieigai prie formų.
Pagrindinės HeyForm savybės
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Kurk dinamiškus klausimų kelius, kurie prisitaiko pagal ankstesnius atsakymus, individualizuotam ir aktualiam duomenų rinkimui.
Intuityvus kūrimo įrankis
Kurk formas vizualiai su daugiau nei 40 įvesties laukų tipų, įskaitant įvertinimus, failų įkėlimus, parašus ir datos parinkiklius.
Integruota analitika
Stebėk atsakymų modelius ir užbaigimo metrikas su integruotu analitikos prietaisų skydeliu, skirtu duomenimis pagrįstam formų optimizavimui.
Pasirinktinis prekės ženklas
Pritaikyk pasirinktines temas, spalvas ir prekės ženklą, kad atitiktų tavo organizacijos tapatybę visose formose ir apklausose.
Kodėl verta naudoti HeyForm Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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