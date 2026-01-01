Įdiek ChronoFrame vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama nuotraukų galerija su automatiniu EXIF duomenų analizavimu, atvirkštiniu geokodavimu ir interaktyviu žemėlapiu fotografams.
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Ką gali kurti su ChronoFrame
„ChronoFrame“ yra moderni atvirojo kodo nuotraukų galerija, sukurta fotografams, kurie nori gražios, metaduomenis atpažįstančios vietos savo darbams, neperduodami jų debesų paslaugai. Sukurta naudojant „Nuxt 4“ su greita vaizdų apdorojimo sistema, ji automatiškai analizuoja EXIF duomenis įkeliant, atlieka atvirkštinį fotografavimo vietų geokodavimą, generuoja „ThumbHash“ vietos rezervus greitam įkėlimui ir palaiko gyvąsias bei judančias nuotraukas kartu su JPEG, PNG ir HEIC/HEIF formatais.
Naudojant „ChronoFrame“ savo VPS serveryje, originalai pilna raiška, GPS koordinatės ir peržiūros istorija lieka tavo kontrolėje – jokių prenumeratų, jokių nuotraukų limitų, jokio trečiųjų šalių skenavimo. Nuotraukos gali būti saugomos vietiniame diske arba bet kurioje su S3 suderinamoje saugykloje, o pridėtas žemėlapis kiekvieną kelionę paverčia naršoma laiko juosta, rodančia, kur buvo užfiksuotas kiekvienas kadras.
Pagrindinės ChronoFrame savybės
Interaktyvus tyrinėjimo žemėlapis
Kiekviena geografiškai pažymėta nuotrauka rodoma interaktyviame „MapLibre“ žemėlapyje, kad galėtum naršyti savo biblioteką pagal vietą, užuot slinkus per nesibaigiančias laiko juostas.
Automatinis EXIF analizavimas
Užfiksavimo laikas, fotoaparato korpusas, objektyvas, židinio nuotolis, diafragma ir GPS koordinatės ištraukiami įkeliant ir indeksuojami greitam filtravimui bei paieškai.
Atvirkštinis geokodavimas
GPS koordinatės paverčiamos žmogui suprantamais vietovardžiais naudojant „Nominatim“ arba „Mapbox“, todėl kiekviena nuotrauka automatiškai pažymima miestu ir šalimi.
Gyvosios ir judančios nuotraukos
Integruotas iPhone Live Photos ir Android Motion Photos palaikymas išsaugo trumpą vaizdo įrašą kartu su nuotrauka, kad prisiminimai būtų atkuriami taip, kaip buvo užfiksuoti.
Lankstūs saugyklų posistemiai
Saugok originalus vietiniame diske, bet kurioje su S3 suderinamoje objektų saugykloje arba „OpenList“ – keisk galines sistemas nekeisdamas galerijos URL arba neprarasdamas metaduomenų.
Kodėl verta naudoti ChronoFrame Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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