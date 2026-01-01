Įdiek Hemmelig vienu spustelėjimu.
Dalinkis užšifruotomis, savaime susinaikinančiomis paslaptimis per vienkartines nuorodas, kurios dingsta po pirmo perskaitymo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hemmelig
„Hemmelig“ yra savarankiškai talpinama programa, skirta dalytis jautria informacija naudojant užšifruotas, savaime susinaikinančias nuorodas. Slaptažodžiai, API raktai ir privatūs užrašai yra užšifruojami kliento pusėje, prieš jiems paliekant naršyklę, todėl serveris saugo tik šifruotą tekstą, kurio negali iššifruoti. Kiekviena paslaptis gali būti apsaugota slaptažodžiu, apribota pagal IP adresą, nustatyta, kad pasibaigtų po pasirinkto laiko, arba apribota iki maksimalaus peržiūrų skaičiaus.
Paleidus „Hemmelig“ savo VPS serveryje, visi bendrinami prisijungimo duomenys lieka ne trečiųjų šalių infrastruktūroje. Tu kontroliuoji duomenų saugojimo taisykles, prieigos žurnalus ir šifravimo ribas, todėl tai tinka komandoms, kurios perduoda prisijungimo duomenis, klientų duomenis ar bet kokius duomenis, kurie yra per jautrūs, kad būtų palikti el. pašte ar pokalbių istorijoje.
Pagrindinės Hemmelig savybės
Kliento pusės šifravimas
Slapti duomenys yra užšifruojami naršyklėje naudojant AES-256-GCM prieš įkeliant, todėl serveris niekada nemato atvirojo teksto.
Vienkartinės nuorodos
Kiekviena nuoroda sunaikinama po konfigūruojamo peržiūrų skaičiaus arba pasibaigus galiojimo laikui, nepaliekant jokių pėdsakų.
Slaptažodžio ir IP apsauga
Užrakink paslaptis pasirenkama slaptažodžio fraze arba apribok prieigą konkretiems IP diapazonams papildomam saugumo lygiui.
Šifruoti failų įkėlimai
Pridėk failus prie paslapties su tuo pačiu end-to-end šifravimu, taikomu tekstiniams duomenims, paruoštiems autentifikuotiems vartotojams.
QR kodo dalijimasis
Generuokite QR kodus bet kokiai slaptajai nuorodai, kad gavėjai galėtų ją atidaryti telefone, nekopijuodami ilgų URL adresų.
Nereikia paskyros
Kiekvienas gali sukurti ir atidaryti paslaptį neprisiregistravęs, o pasirenkamos paskyros atrakina failus ir istoriją.
Kodėl verta naudoti Hemmelig Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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