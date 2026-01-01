Iki 69 % nuolaida Hemmelig

Įdiek Hemmelig vienu spustelėjimu.

Dalinkis užšifruotomis, savaime susinaikinančiomis paslaptimis per vienkartines nuorodas, kurios dingsta po pirmo perskaitymo.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Hemmelig vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Hemmelig

„Hemmelig“ yra savarankiškai talpinama programa, skirta dalytis jautria informacija naudojant užšifruotas, savaime susinaikinančias nuorodas. Slaptažodžiai, API raktai ir privatūs užrašai yra užšifruojami kliento pusėje, prieš jiems paliekant naršyklę, todėl serveris saugo tik šifruotą tekstą, kurio negali iššifruoti. Kiekviena paslaptis gali būti apsaugota slaptažodžiu, apribota pagal IP adresą, nustatyta, kad pasibaigtų po pasirinkto laiko, arba apribota iki maksimalaus peržiūrų skaičiaus.

Paleidus „Hemmelig“ savo VPS serveryje, visi bendrinami prisijungimo duomenys lieka ne trečiųjų šalių infrastruktūroje. Tu kontroliuoji duomenų saugojimo taisykles, prieigos žurnalus ir šifravimo ribas, todėl tai tinka komandoms, kurios perduoda prisijungimo duomenis, klientų duomenis ar bet kokius duomenis, kurie yra per jautrūs, kad būtų palikti el. pašte ar pokalbių istorijoje.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Hemmelig savybės

Kliento pusės šifravimas

Slapti duomenys yra užšifruojami naršyklėje naudojant AES-256-GCM prieš įkeliant, todėl serveris niekada nemato atvirojo teksto.

Vienkartinės nuorodos

Kiekviena nuoroda sunaikinama po konfigūruojamo peržiūrų skaičiaus arba pasibaigus galiojimo laikui, nepaliekant jokių pėdsakų.

Slaptažodžio ir IP apsauga

Užrakink paslaptis pasirenkama slaptažodžio fraze arba apribok prieigą konkretiems IP diapazonams papildomam saugumo lygiui.

Šifruoti failų įkėlimai

Pridėk failus prie paslapties su tuo pačiu end-to-end šifravimu, taikomu tekstiniams duomenims, paruoštiems autentifikuotiems vartotojams.

QR kodo dalijimasis

Generuokite QR kodus bet kokiai slaptajai nuorodai, kad gavėjai galėtų ją atidaryti telefone, nekopijuodami ilgų URL adresų.

Nereikia paskyros

Kiekvienas gali sukurti ir atidaryti paslaptį neprisiregistravęs, o pasirenkamos paskyros atrakina failus ir istoriją.

Kodėl verta naudoti Hemmelig Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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