Įdiek EdgeDB vienu spustelėjimu.
Naujos kartos grafinė-reliacinė duomenų bazė, sukurta „PostgreSQL“ pagrindu, su modernia užklausų kalba ir intuityviu duomenų modeliu.
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Ką gali kurti su EdgeDB
EdgeDB yra atvirojo kodo duomenų bazė, kuri iš naujo apibrėžia reliacinę paradigmą. Sukurta ant patikrinto PostgreSQL variklio, ji pristato turtingą objektinį-reliacinį duomenų modelį, schemos paveldėjimą ir EdgeQL – užklausų kalbą, sukurtą būti išraiškingesne ir saugesne nei SQL. Kūrėjai gauna naudos iš apskaičiuotų savybių, nuorodų savybių ir integruotų migravimo įrankių, kurie pašalina rankinį schemos valdymą.
Savarankiškas EdgeDB talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką duomenų bazės konfigūracijos, išteklių paskirstymo ir duomenų rezidencijos kontrolę. Gali derinti PostgreSQL nustatymus, kad atitiktų tavo darbo krūvį, įdiegti pasirinktines atsarginių kopijų strategijas ir integruoti su tavo infrastruktūra be valdomų duomenų bazių paslaugų apribojimų.
Pagrindinės EdgeDB savybės
EdgeQL užklausų kalba
Šiuolaikinė alternatyva SQL, pasižyminti intuityvia sintakse, komponuojamomis išraiškomis ir galingu objektų grafiko naršymu, kuris pašalina sudėtingas kelių sujungimų užklausas.
Objektinis-reliacinis modelis
Apibrėžti schemas naudojant objektų tipus su paveldėjimu ir apskaičiuotomis savybėmis, sumažinant impedanso neatitikimą tarp programos kodo ir duomenų bazės sluoksnio.
Automatinės migracijos
Generuok ir automatiškai pritaikyk schemos migracijas iš savo schemos apibrėžimų, pašalindamas ranka rašytus ALTER TABLE skriptus ir migracijos dreifą.
Interneto administratoriaus sąsaja
Integruota naršyklės sąsaja, skirta schemos tyrinėjimui, interaktyvioms užklausoms ir duomenų vizualizavimui, nereikalaujant diegti papildomų įrankių.
Tipų saugios klientų bibliotekos
Oficialūs užklausų generatoriai, skirti TypeScript, Python ir Go, generuoja visiškai tipiškai saugų duomenų bazės prieigos kodą tiesiogiai iš tavo EdgeDB schemos.
Kodėl verta naudoti EdgeDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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