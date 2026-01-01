Iki 69 % nuolaida EdgeDB

Įdiek EdgeDB vienu spustelėjimu.

Naujos kartos grafinė-reliacinė duomenų bazė, sukurta „PostgreSQL“ pagrindu, su modernia užklausų kalba ir intuityviu duomenų modeliu.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek EdgeDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su EdgeDB

EdgeDB yra atvirojo kodo duomenų bazė, kuri iš naujo apibrėžia reliacinę paradigmą. Sukurta ant patikrinto PostgreSQL variklio, ji pristato turtingą objektinį-reliacinį duomenų modelį, schemos paveldėjimą ir EdgeQL – užklausų kalbą, sukurtą būti išraiškingesne ir saugesne nei SQL. Kūrėjai gauna naudos iš apskaičiuotų savybių, nuorodų savybių ir integruotų migravimo įrankių, kurie pašalina rankinį schemos valdymą.

Savarankiškas EdgeDB talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką duomenų bazės konfigūracijos, išteklių paskirstymo ir duomenų rezidencijos kontrolę. Gali derinti PostgreSQL nustatymus, kad atitiktų tavo darbo krūvį, įdiegti pasirinktines atsarginių kopijų strategijas ir integruoti su tavo infrastruktūra be valdomų duomenų bazių paslaugų apribojimų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės EdgeDB savybės

EdgeQL užklausų kalba

Šiuolaikinė alternatyva SQL, pasižyminti intuityvia sintakse, komponuojamomis išraiškomis ir galingu objektų grafiko naršymu, kuris pašalina sudėtingas kelių sujungimų užklausas.

Objektinis-reliacinis modelis

Apibrėžti schemas naudojant objektų tipus su paveldėjimu ir apskaičiuotomis savybėmis, sumažinant impedanso neatitikimą tarp programos kodo ir duomenų bazės sluoksnio.

Automatinės migracijos

Generuok ir automatiškai pritaikyk schemos migracijas iš savo schemos apibrėžimų, pašalindamas ranka rašytus ALTER TABLE skriptus ir migracijos dreifą.

Interneto administratoriaus sąsaja

Integruota naršyklės sąsaja, skirta schemos tyrinėjimui, interaktyvioms užklausoms ir duomenų vizualizavimui, nereikalaujant diegti papildomų įrankių.

Tipų saugios klientų bibliotekos

Oficialūs užklausų generatoriai, skirti TypeScript, Python ir Go, generuoja visiškai tipiškai saugų duomenų bazės prieigos kodą tiesiogiai iš tavo EdgeDB schemos.

Kodėl verta naudoti EdgeDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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