Įdiek Mini QR vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas QR kodo generatorius su pasirinktinėmis spalvomis, stiliais ir eksportavimu į PNG, SVG arba ASCII.
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Ką gali kurti su Mini QR
„Mini QR“ yra savarankiškai talpinamas QR kodo generatorius, sukurtas naudojant „Vue 3“. Jis peržengia paprastų nespalvotų kodų ribas – gali tinkinti taškelių raštus, kampų stilius, spalvas ir rėmelius, o tada eksportuoti rezultatą kaip PNG, JPG, SVG arba ASCII tekstą. Integruotas skaitytuvas priima kameros įvestį arba paveikslėlių įkėlimus, o paketinio apdorojimo režimas generuoja kelis kodus iš CSV failo vienu kartu.
Savarankiškas „Mini QR“ talpinimas reiškia, kad tavo QR duomenys – URL adresai, vCard kortelės, „WiFi“ prisijungimo duomenys ar bet koks pasirinktinis turinys – niekada nepereina per trečiosios šalies paslaugą. Programėlė neturi duomenų bazės ir paskyrų, todėl po diegimo nieko nereikia tvarkyti.
Pagrindinės Mini QR savybės
Pasirinktinis QR stilius
Koreguok taškelių raštus, kampų formas, spalvas ir rėmelio elementus, kad atitiktų bet kokį prekės ženklą ar estetiką — gerokai daugiau nei standartiniai juodai balti kodai.
Keli eksportavimo formatai
Atsisiųskite paruoštus kodus PNG, JPG, SVG arba ASCII/Unicode teksto formatu, užtikrinant, kad išvestis būtų suderinama su bet kokiu tolesniu naudojimu.
Integruotas QR skaitytuvas
Nuskaityk QR kodus tiesiogiai naršyklėje, naudodamas kamerą arba įkeldamas paveikslėlį – tam nereikia jokios atskiros programėlės ar papildinio.
CSV paketinis generavimas
Įkelk CSV failą, kad vienu ypu sugeneruotum kelis QR kodus. Tai praverčia produktų etiketėms, renginių bilietams ar kontaktinių kortelių spausdinimui.
Duomenų šablonai
Iš anksto sukonfigūruotos įvesties formos, skirtos URL, el. pašto adresams, vCard kortelėms, „WiFi“ prisijungimo duomenims ir kitiems įprastiems formatams, leidžia greitai ir be klaidų koduoti struktūrinius duomenis.
Kodėl verta naudoti Mini QR Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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