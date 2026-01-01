Įdiekite WAHA vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas WhatsApp HTTP API, kuris leidžia siųsti ir gauti žinutes per paprastą REST sąsają.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) yra atvirojo kodo REST API serveris, kuris „WhatsApp Web“ paverčia švaria HTTP sąsaja, kad bet kokia programa ar paslauga galėtų siųsti žinutes, gauti įvykius ir valdyti sesijas be naršyklės priklausomybių ar trečiųjų šalių debesies išlaidų. Jis palaiko kelias variklio posistemes – šiame šablone naudojamas NOWEB variklis, kuris tiesiogiai bendrauja per „WebSocket“ nepaleidžiant naršyklės, todėl jis yra lengvas ir efektyvus naudojant VPS resursus.
Savarankiškai talpinant WAHA, tavo „WhatsApp“ sesijos duomenys, žinučių turinys ir „webhook“ integravimai lieka visiškai tavo kontrolėje. Prijunk savo CRM, pokalbių robotą, pagalbos tarnybą ar vidinį įrankį prie „WhatsApp“ per kelias minutes, naudodamas standartinius HTTP skambučius, su integruotu žiniatinklio prietaisų skydeliu ir interaktyvia „Swagger UI“ sąsaja, įtraukta iš karto.
Pagrindinės WAHA savybės
REST API, skirta „WhatsApp“
Siųskite ir gaukite „WhatsApp“ žinutes, mediją ir įvykius naudodami dokumentuotą REST API, pasiekiamą iš bet kurios programavimo kalbos ar karkaso.
Integruotas interneto valdymo pultas
Valdyk sesijas, nuskaityk QR kodus ir stebėk veiklą per žiniatinklio sąsają, nerašydamas jokio kodo.
Webhook įvykių srautas
Siųsk gaunamus pranešimus ir būsenos atnaujinimus į savo galinius taškus su konfigūruojamais įvykių filtrais ir pasirinktinėmis antraštėmis.
Sesijos išlaikymas
Sesijos automatiškai išlieka perkrovus konteinerį – nereikia iš naujo nuskaityti QR kodo po perkrovimo ar atnaujinimo.
Medijos failų tvarkymas
Siųsk ir gauk nuotraukas, dokumentus, balso pranešimus ir vaizdo įrašus su integruota vietine saugykla gautai medijai.
Kodėl verta naudoti WAHA Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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