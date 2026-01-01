Iki 69 % nuolaida WAHA

Įdiekite WAHA vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas WhatsApp HTTP API, kuris leidžia siųsti ir gauti žinutes per paprastą REST sąsają.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite WAHA vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su WAHA

WAHA (WhatsApp HTTP API) yra atvirojo kodo REST API serveris, kuris „WhatsApp Web“ paverčia švaria HTTP sąsaja, kad bet kokia programa ar paslauga galėtų siųsti žinutes, gauti įvykius ir valdyti sesijas be naršyklės priklausomybių ar trečiųjų šalių debesies išlaidų. Jis palaiko kelias variklio posistemes – šiame šablone naudojamas NOWEB variklis, kuris tiesiogiai bendrauja per „WebSocket“ nepaleidžiant naršyklės, todėl jis yra lengvas ir efektyvus naudojant VPS resursus.

Savarankiškai talpinant WAHA, tavo „WhatsApp“ sesijos duomenys, žinučių turinys ir „webhook“ integravimai lieka visiškai tavo kontrolėje. Prijunk savo CRM, pokalbių robotą, pagalbos tarnybą ar vidinį įrankį prie „WhatsApp“ per kelias minutes, naudodamas standartinius HTTP skambučius, su integruotu žiniatinklio prietaisų skydeliu ir interaktyvia „Swagger UI“ sąsaja, įtraukta iš karto.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės WAHA savybės

REST API, skirta „WhatsApp“

Siųskite ir gaukite „WhatsApp“ žinutes, mediją ir įvykius naudodami dokumentuotą REST API, pasiekiamą iš bet kurios programavimo kalbos ar karkaso.

Integruotas interneto valdymo pultas

Valdyk sesijas, nuskaityk QR kodus ir stebėk veiklą per žiniatinklio sąsają, nerašydamas jokio kodo.

Webhook įvykių srautas

Siųsk gaunamus pranešimus ir būsenos atnaujinimus į savo galinius taškus su konfigūruojamais įvykių filtrais ir pasirinktinėmis antraštėmis.

Sesijos išlaikymas

Sesijos automatiškai išlieka perkrovus konteinerį – nereikia iš naujo nuskaityti QR kodo po perkrovimo ar atnaujinimo.

Medijos failų tvarkymas

Siųsk ir gauk nuotraukas, dokumentus, balso pranešimus ir vaizdo įrašus su integruota vietine saugykla gautai medijai.

Kodėl verta naudoti WAHA Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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