Įdiek ONLYOFFICE Docs vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas interneto biuro paketas su bendradarbiavimu realiuoju laiku redaguojant Word, Excel ir PowerPoint failus tavo naršyklėje.
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Ką gali kurti su ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) yra atvirojo kodo internetinis biuro programų paketas, kuris leidžia naršyklėje bendradarbiaujant redaguoti DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ir kitus formatus jūsų pačių serveryje. Jis užtikrina nepriekaištingą „Microsoft Office“ formatų suderinamumą, todėl yra puikus debesies biuro įrankių pakaitalas, neatskleidžiant jūsų dokumentų trečiųjų šalių paslaugoms.
Savarankiškai talpinant ONLYOFFICE Docs, dokumentų privatumas yra svarbiausias – failai niekada nepalieka jūsų infrastruktūros. Jis integruojasi su „Nextcloud“, „ownCloud“, „Seafile“ ir dešimtimis kitų platformų per oficialias jungtis ir naudoja JWT žetonų saugumą, kad apsaugotų API prieigą. „Community Edition“ palaiko iki 20 vienu metu vykstančių redagavimo jungčių nemokamai.
Pagrindinės ONLYOFFICE Docs savybės
Realaus laiko bendradarbiavimas
Keli vartotojai gali redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pristatymus vienu metu, naudojant tiesioginį žymeklio sekimą, komentarus ir pakeitimų stebėjimą.
MS Office suderinamumas
Atidarykite, redaguokite ir išsaugokite DOCX, XLSX ir PPTX failus itin tiksliai – be formatavimo konvertavimo artefaktų ar išdėstymo pasikeitimų.
Kelių formatų palaikymas
Palaiko DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF ir kitus formatus dokumentų, skaičiuoklių ir pristatymų rengyklėse.
JWT API saugumas
JSON Web Token patvirtinimas apsaugo kiekvieną API užklausą, užtikrindamas, kad tik įgaliotos integracijos ir vartotojai galėtų pasiekti dokumentų serverį.
Nextcloud ir Seafile integracija
Oficialios jungtys, skirtos Nextcloud, ownCloud, Seafile ir daugiau nei 40 kitų platformų, paverčia ONLYOFFICE Docs lengvai integruojamu bendradarbiavimo redagavimo posistemiu.
PDF redaktorius ir formos
Gali redaguoti PDF failus ir kurti pildomas PDF formas tiesiogiai naršyklėje, be papildomos programinės įrangos ar įskiepių.
Kodėl verta naudoti ONLYOFFICE Docs Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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