Iki 69 % nuolaida ONLYOFFICE Docs

Įdiek ONLYOFFICE Docs vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas interneto biuro paketas su bendradarbiavimu realiuoju laiku redaguojant Word, Excel ir PowerPoint failus tavo naršyklėje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
10,99/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek ONLYOFFICE Docs vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
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10,99/mėn.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) yra atvirojo kodo internetinis biuro programų paketas, kuris leidžia naršyklėje bendradarbiaujant redaguoti DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ir kitus formatus jūsų pačių serveryje. Jis užtikrina nepriekaištingą „Microsoft Office“ formatų suderinamumą, todėl yra puikus debesies biuro įrankių pakaitalas, neatskleidžiant jūsų dokumentų trečiųjų šalių paslaugoms.

Savarankiškai talpinant ONLYOFFICE Docs, dokumentų privatumas yra svarbiausias – failai niekada nepalieka jūsų infrastruktūros. Jis integruojasi su „Nextcloud“, „ownCloud“, „Seafile“ ir dešimtimis kitų platformų per oficialias jungtis ir naudoja JWT žetonų saugumą, kad apsaugotų API prieigą. „Community Edition“ palaiko iki 20 vienu metu vykstančių redagavimo jungčių nemokamai.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ONLYOFFICE Docs savybės

Realaus laiko bendradarbiavimas

Keli vartotojai gali redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pristatymus vienu metu, naudojant tiesioginį žymeklio sekimą, komentarus ir pakeitimų stebėjimą.

MS Office suderinamumas

Atidarykite, redaguokite ir išsaugokite DOCX, XLSX ir PPTX failus itin tiksliai – be formatavimo konvertavimo artefaktų ar išdėstymo pasikeitimų.

Kelių formatų palaikymas

Palaiko DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF ir kitus formatus dokumentų, skaičiuoklių ir pristatymų rengyklėse.

JWT API saugumas

JSON Web Token patvirtinimas apsaugo kiekvieną API užklausą, užtikrindamas, kad tik įgaliotos integracijos ir vartotojai galėtų pasiekti dokumentų serverį.

Nextcloud ir Seafile integracija

Oficialios jungtys, skirtos Nextcloud, ownCloud, Seafile ir daugiau nei 40 kitų platformų, paverčia ONLYOFFICE Docs lengvai integruojamu bendradarbiavimo redagavimo posistemiu.

PDF redaktorius ir formos

Gali redaguoti PDF failus ir kurti pildomas PDF formas tiesiogiai naršyklėje, be papildomos programinės įrangos ar įskiepių.

Kodėl verta naudoti ONLYOFFICE Docs Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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