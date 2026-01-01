Įdiekite „Sshwifty“ vienu spustelėjimu.
Naršyklės pagrindu veikiantis SSH ir Telnet klientas, leidžiantis pasiekti nuotolinius serverius iš bet kurios interneto naršyklės, neįdiegiant vietinių klientų.
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Ką gali kurti su Sshwifty
Sshwifty yra savarankiškai talpinamas žiniatinklio SSH ir Telnet klientas, kuris bet kurią šiuolaikinę naršyklę paverčia visiškai funkcionaliu terminalu nuotolinei serverio prieigai. Jis palaiko SSH slaptažodžio, viešojo rakto ir interaktyvią klaviatūros autentifikaciją kartu su paprastu Telnet, pašalindamas poreikį diegti ar konfigūruoti vietinius klientus kiekvienoje darbo stotyje.
Savarankiškai talpinant Sshwifty VPS serveryje, komanda gauna vieną bendrą prieigos tašką nuotoliniams įrenginiams valdyti iš bet kur – telefonų, planšetinių kompiuterių, užrakintų įmonės nešiojamųjų kompiuterių ar kioskų – išlaikant prieigą kontroliuojamą bendru raktu. Administratoriai gali iš anksto nustatyti pagrindinio kompiuterio šablonus, apriboti prisijungimus prie patvirtintų tikslų ir audituoti srautą per serverio pusės kabliukus, neatskleidžiant SSH prievadų viešajam internetui.
Pagrindinės Sshwifty savybės
SSH ir Telnet
Prisijunk prie SSH serverių naudodamas slaptažodį, viešąjį raktą arba interaktyvųjį klaviatūros autentifikavimą ir pasiek senus Telnet serverius iš tos pačios sąsajos.
Nereikia kliento įdiegimo
Veikia visiškai naršyklėje, todėl naudotojai pasiekia nuotolines mašinas iš telefonų, planšetinių kompiuterių ar užrakintų darbo stočių, neįdiegę vietinės terminalo programinės įrangos.
Ryšio išankstiniai nustatymai
Administratoriai apibrėžia pakartotinai naudojamus pagrindinio kompiuterio nustatymus su įterptais prisijungimo duomenimis, kad vartotojai prisijungtų tik prie iš anksto patvirtintų serverių iš atrinkto sąrašo.
Serverio pusės kabliukai
Išoriniai procesai gali būti iškviečiami prieš kiekvieną prisijungimą, siekiant įdiegti pasirinktinį patvirtinimą, registravimą ar auditą, nemodifikuojant kliento.
Single prieigos raktas
Apsaugokite žiniatinklio sąsają naudodami vieną bendrą raktą, sukonfigūruotą diegimo metu, kad tik įgalioti vartotojai pasiektų prisijungimo ekraną.
Kodėl verta naudoti Sshwifty Hostinger platformoje
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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