Įdiek Coral Talk vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo komentarų platforma iš „Vox Media“, kuri pergalvoja diskusijas svetainėje ir moderavimą redakcijoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Coral Talk
„Coral“ yra atvirojo kodo komentarų platforma, sukurta „Vox Media“, skirta skatinti sveikesnes diskusijas svetainėje naujienų organizacijoms, leidėjams ir turinio kūrėjams. Ji pakeičia trečiųjų šalių komentarų valdiklius į savarankiškai priglobtą sistemą, sukurtą atsižvelgiant į bendruomenės valdymo realijas: didelį moderavimo krūvį, nedraugiškus veikėjus ir poreikį saugoti auditorijos duomenis savo infrastruktūroje.
Ja pasitiki daugiau nei 500 naujienų redakcijų 28 šalyse, įskaitant „The Washington Post“ ir „The Financial Times“, „Coral“ sujungia greitą, prieinamą skaitytojo patirtį su moderavimo įrankių rinkiniu, specialiai sukurtu redakcijų komandoms. Savarankiškas priglobimas tavo nuosavame VPS leidžia išlaikyti skaitytojų tapatybes, komentarų istoriją ir įsitraukimo signalus visiškai tavo kontrolėje, o ne trečiosios šalies SaaS.
Pagrindinės Coral Talk savybės
Moderavimo įrankių rinkinys
Filtruok ir tvirtink komentarus dideliu mastu, naudodamas reakcijų eiles, uždraustų žodžių sąrašus, įtartinų žodžių žymėjimą ir kiekvienai istorijai skirtus moderavimo nustatymus, sukurtus redakcijų komandoms.
Klausimai ir atsakymai bei tiesioginiai pokalbiai
Pakeisk istoriją į klausimų ir atsakymų arba tiesioginio pokalbio režimą, kad galėtum rengti ekspertų vedamas sesijas, karščiausių naujienų diskusijas arba struktūrizuotus skaitytojų interviu.
Autoriaus įsitraukimas
Paryškinti komentarai, žurnalistų ženkleliai ir tiesioginiai darbuotojų atsakymai leidžia žurnalistams išryškinti geriausius indėlius ir tiesiogiai atsakyti skaitytojams diskusijoje.
Vienkartinis prisijungimas
Integruokite „Coral“ į esamą tapatybės sluoksnį, naudodami JWT pagrindu veikiantį SSO, „OAuth“ teikėjus arba vietines paskyras, kad skaitytojai galėtų pakartotinai naudoti savo svetainės prisijungimo duomenis.
Privatumas ir duomenų nuosavybė
Komentarai, profiliai ir moderavimo istorija lieka tavo VPS serveryje, MongoDB duomenų bazėje, su integruotais GDPR reikalavimus atitinkančiais eksportavimo ir ištrynimo įrankiais.
Įterpiamas į bet kurią TVS
Lengvas įterpimo scenarijus įdiegia „Coral“ į „WordPress“, „Ghost“, „Drupal“ ar pritaikytas sistemas, neužrakinant tavo svetainės vienoje TVS.
Kodėl verta naudoti Coral Talk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
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