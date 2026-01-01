Įdiek Colanode vienu spustelėjimu.
Vietinis, atvirojo kodo alternatyva „Slack“ ir „Notion“, jungiantis pokalbius, puslapius ir duomenų bazes vienoje darbo erdvėje.
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Ką gali kurti su Colanode
„Colanode“ yra viskas viename atvirojo kodo bendradarbiavimo darbo erdvė, sukurta remiantis „local-first“ architektūra. Ji apjungia komandinį pokalbį realiuoju laiku, raiškiojo teksto puslapius ir vikius, pritaikomas duomenų bazes su lentelės, kanban ir kalendoriaus rodiniais bei failų valdymą – apimdama tas pačias funkcijas kaip „Slack“ ir „Notion“, viename įrankyje, kurį visiškai valdai tu.
Kiekvienas pakeitimas pirmiausia išsaugomas vietinėje „SQLite“ duomenų bazėje ir fone sinchronizuojamas su serveriu, todėl programa išlieka jautri esant nestabiliam ryšiui ir toliau veikia neprisijungus. Vienu metu atliekami puslapių ir duomenų bazės įrašų redagavimai sujungiami naudojant „CRDTs“, kuriuos palaiko „Yjs“, pašalinant konfliktus, kai komandos nariai redaguoja tuo pačiu metu. Savarankiškas talpinimas leidžia saugoti kiekvieną pranešimą, dokumentą ir failą tavo valdomoje infrastruktūroje be mokesčių už vartotoją.
Pagrindinės Colanode savybės
Pirmiausia vietinis sinchronizavimas
Pakeitimai pirmiausia įrašomi į vietinę SQLite duomenų bazę ir sinchronizuojami fone, todėl programa veikia greitai neprisijungus ir automatiškai atsistato, kai serveris vėl prisijungia.
Tiesioginis komandinis pokalbis
Nuolatiniai kanalai ir tiesioginės žinutės padeda palaikyti tvarkingus komandos pokalbius kartu su tavo dokumentais ir projekto duomenimis toje pačioje darbo srityje.
Raiškiojo teksto puslapiai
Blokinė redagavimo priemonė dokumentams, wiki ir užrašams – panaši į Notion – su įterptaisiais elementais, kodo blokais ir įdėtomis puslapių struktūromis struktūrizuotoms žinioms.
Pasirinktinės duomenų bazės
Struktūrizuok informaciją pasirinktiniais laukais ir perjunk tarp lentelės, kanbano ir kalendoriaus rodinių, taip nebereikės atskiro projektų stebėjimo įrankio ar skaičiuoklių programos.
Sklandus redagavimas
CRDT, veikiantys su Yjs, leidžia keliems žmonėms vienu metu redaguoti tą patį puslapį ar įrašą, neperrašant pakeitimų ir nereikalaujant rankinio konfliktų sprendimo.
Kodėl verta naudoti Colanode Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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