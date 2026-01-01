Įdiek Nexterm vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo serverio valdymas SSH, VNC ir RDP jungtims, visiškai pasiekiamas iš tavo naršyklės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Nexterm
„Nexterm“ yra atvirojo kodo serverių valdymo platforma, kuri sujungia SSH terminalo sesijas, VNC darbalaukius ir RDP ryšius į vieną naršykle pasiekiamą sąsają. Skirtingai nei tradiciniai nuotolinės prieigos įrankiai, kuriems reikalingas vietinis klientas, „Nexterm“ veikia tavo VPS ir suteikia tau visą ryšio centrą, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio su naršykle.
Savo „Nexterm“ talpinimas tavo VPS reiškia, kad tavo serverio prisijungimo duomenys ir sesijos informacija niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Integruotas SFTP failų tvarkytuvas, sesijų įrašymas, stebėjimas ir palaikymas organizacijoms bei 2FA paverčia jį praktišku pakaitalu, norint išvengti daugybės SSH klientų, VNC peržiūros programų ir RDP įrankių derinimo.
Pagrindinės Nexterm savybės
SSH, VNC ir RDP
Valdyk SSH terminalus, VNC darbalaukius ir RDP sesijas iš vieno naršyklės skirtuko – nereikia jokios vietinės kliento programos diegti jokiuose įrenginiuose.
SFTP failų tvarkyklė
Gali naršyti, įkelti ir atsisiųsti failus nuotoliniuose serveriuose per integruotą SFTP sąsają, nereikės atskiro FTP kliento.
Seanso įrašymas
Įrašykite ir atkurkite terminalo ir darbalaukio sesijas audito, komandos peržiūros ar praeities pakeitimų trikčių šalinimo tikslais.
Dviejų faktorių autentifikacija
Apsaugok prieigą prie visų savo serverių naudodamas 2FA ir OIDC SSO, užtikrindamas, kad tik įgalioti vartotojai galėtų atidaryti ryšius.
Daugelio vartotojų organizacijos
Padalink serverius ir prisijungimo duomenis į organizacijas, kad komandos galėtų dalytis prieiga neatskleisdamos nesusijusios infrastruktūros.
Kodėl verta naudoti Nexterm Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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