Įdiek Evolution Go vienu spustelėjimu.
Didelio našumo „WhatsApp“ API vartai, sukurti naudojant „Go“, skirti mažai resursų reikalaujančiam žinučių automatizavimui ir kelių egzempliorių valdymui.
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Ką gali kurti su Evolution Go
Evolution Go – tai WhatsApp API vartai, perrašyti Go kalba, sukurti kaip lengva ir efektyvi alternatyva Node.js pagrindu veikiančiam Evolution API. Sukurti whatsmeow bibliotekos pagrindu, jie suteikia tas pačias pagrindines pranešimų automatizavimo galimybes – kelių egzempliorių valdymą, webhook įvykius ir RESTful API – sunaudodami žymiai mažiau atminties ir paleidžiami per mažiau nei sekundę dėl Go kompiliuotos vykdymo aplinkos ir natūralaus lygiagretumo modelio.
Savo VPS serveryje talpindami Evolution Go, maksimaliai išnaudosite kompiliuoto dvejetainio failo resursų efektyvumo pranašumą. Visi autentifikavimo duomenys ir pokalbių informacija saugomi tavo paties PostgreSQL duomenų bazėje, užtikrinant duomenų suverenumą ir atitiktį be mokesčių už kiekvieną žinutę, dėl kurių komerciniai WhatsApp tiekėjai tampa brangūs dideliu mastu.
Pagrindinės Evolution Go savybės
Natyvus našumas
Sukompiliuotas dvejetainis failas su gorutinomis pagrįstu lygiagretumu tvarko tūkstančius vienu metu vykstančių prisijungimų, naudodamas 50–150 MB atminties vienam egzemplioriui, žymiai mažiau nei Node.js versija.
Daugelio egzempliorių valdymas
Valdyk kelis WhatsApp numerius iš vieno diegimo, kiekvieną instanciją nepriklausomai valdydamas ir stebėdamas per REST API.
Webhook įvykių pristatymas
Realaus laiko „webhook'ai“ nedelsiant siunčia pranešimų, prisijungimų ir grupių įvykius į tavo programėlę, įgalindami automatizuotus atsakymų srautus ir CRM integravimą.
Dviguba duomenų bazės architektūra
Autentifikavimo ir naudotojo duomenys yra saugomi atskirose PostgreSQL duomenų bazėse, supaprastinant atsarginių kopijų kūrimą ir įgalinant detalią prieigos kontrolę diegimams, kuriems svarbus saugumas.
Žinučių eilės palaikymas
Pasirenkama „RabbitMQ“ (AMQP) ir „NATS“ integracija įgalina keičiamo dydžio įvykiais pagrįstas architektūras didelės apimties pranešimų operacijoms.
Kodėl verta naudoti Evolution Go Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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