Iki 69 % nuolaida Yarn

Įdiek Yarn vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinama, decentralizuota mikroblogų platforma, sukurta twtxt formatu, be reklamų, sekimo ar priklausomybės nuo tiekėjo.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Yarn vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Yarn

„Yarn“ yra decentralizuota, savarankiškai talpinama socialinės žiniasklaidos platforma, kuri sujungia „Twitter“ stiliaus mikroblogų rašymą su atviru „twtxt“ sklaidos kanalo formatu. Kiekvienas mazgas yra nepriklausomas egzempliorius, kuris jungiasi su kitais „Yarn“ mazgais ir bet kokiu „twtxt“ sklaidos kanalu atvirame internete, todėl vartotojai seka žmones per serverius, nepriklausydami nuo vieno tiekėjo. Programinė įranga nerenka jokios asmeninės informacijos, nerodo jokios reklamos ir nesiunčia jokių analitinių duomenų — turinys ir sekėjų grafikai visiškai priklauso mazgo operatoriui.

Savo „Yarn“ mazgo paleidimas VPS serveryje išlaiko pokalbius, mediją ir tapatybę jūsų pačių domene. „Go“ pagrindu sukurtas „yarnd“ serveris yra lengvas, viską išsaugo vienoje įterptojoje duomenų bazėje ir palaiko tiek vieno, tiek kelių vartotojų mazgus su medijos įkėlimu, gijiniais pokalbiais ir pilnais RSS/Atom sklaidos kanalais.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Yarn savybės

Decentralizuoti twtxt įrašai

Kiekviena paskyra publikuoja nešiojamą twtxt kanalą, kurį gali sekti bet kuris „Yarn“ mazgas ar suderinamas klientas – jokių centrinių serverių ar nuosavybinių protokolų.

Privatumą užtikrinantis dizainas

Jokios analizės, jokios reklamos ir jokio trečiųjų šalių sekimo – yarnd renka tik tai, kas reikalinga pačiam podui veikti.

Gijiniai pokalbiai

Atsakymų grandinės, paminėjimai ir temos leidžia diskusijoms išlikti įskaitomoms įvairiuose mazguose, nepriklausomai nuo centralizuotų laiko juostų.

Integruotas medijos palaikymas

Įkelk nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus tiesiai į savo podą su pasirenkamu ffmpeg perkodavimu tiesioginiam atkūrimui.

Vieno arba daugelio naudotojų konteineriai

Valdyk asmeninį podą sau arba atverk registracijas bendruomenei priimti – tas pats dvejetainis failas tvarko abu diegimo modelius.

Lengvas Go dvejetainis failas

Yarnd serveris veikia kaip viena sukompiliuota dvejetainė programa su integruota „bitcask“ duomenų baze, taupant resursus mažuose VPS planuose.

Kodėl verta naudoti Yarn Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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