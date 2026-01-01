Įdiek Yarn vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama, decentralizuota mikroblogų platforma, sukurta twtxt formatu, be reklamų, sekimo ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Rinkis VPS planą Yarn
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Yarn
„Yarn“ yra decentralizuota, savarankiškai talpinama socialinės žiniasklaidos platforma, kuri sujungia „Twitter“ stiliaus mikroblogų rašymą su atviru „twtxt“ sklaidos kanalo formatu. Kiekvienas mazgas yra nepriklausomas egzempliorius, kuris jungiasi su kitais „Yarn“ mazgais ir bet kokiu „twtxt“ sklaidos kanalu atvirame internete, todėl vartotojai seka žmones per serverius, nepriklausydami nuo vieno tiekėjo. Programinė įranga nerenka jokios asmeninės informacijos, nerodo jokios reklamos ir nesiunčia jokių analitinių duomenų — turinys ir sekėjų grafikai visiškai priklauso mazgo operatoriui.
Savo „Yarn“ mazgo paleidimas VPS serveryje išlaiko pokalbius, mediją ir tapatybę jūsų pačių domene. „Go“ pagrindu sukurtas „yarnd“ serveris yra lengvas, viską išsaugo vienoje įterptojoje duomenų bazėje ir palaiko tiek vieno, tiek kelių vartotojų mazgus su medijos įkėlimu, gijiniais pokalbiais ir pilnais RSS/Atom sklaidos kanalais.
Pagrindinės Yarn savybės
Decentralizuoti twtxt įrašai
Kiekviena paskyra publikuoja nešiojamą twtxt kanalą, kurį gali sekti bet kuris „Yarn“ mazgas ar suderinamas klientas – jokių centrinių serverių ar nuosavybinių protokolų.
Privatumą užtikrinantis dizainas
Jokios analizės, jokios reklamos ir jokio trečiųjų šalių sekimo – yarnd renka tik tai, kas reikalinga pačiam podui veikti.
Gijiniai pokalbiai
Atsakymų grandinės, paminėjimai ir temos leidžia diskusijoms išlikti įskaitomoms įvairiuose mazguose, nepriklausomai nuo centralizuotų laiko juostų.
Integruotas medijos palaikymas
Įkelk nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus tiesiai į savo podą su pasirenkamu ffmpeg perkodavimu tiesioginiam atkūrimui.
Vieno arba daugelio naudotojų konteineriai
Valdyk asmeninį podą sau arba atverk registracijas bendruomenei priimti – tas pats dvejetainis failas tvarko abu diegimo modelius.
Lengvas Go dvejetainis failas
Yarnd serveris veikia kaip viena sukompiliuota dvejetainė programa su integruota „bitcask“ duomenų baze, taupant resursus mažuose VPS planuose.
Kodėl verta naudoti Yarn Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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