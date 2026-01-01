Įdiek Grocy vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama maisto prekių ir namų ūkio valdymo programėlė, skirta maisto atsargų, galiojimo datų ir pirkinių sąrašų stebėjimui.
Rinkis VPS planą Grocy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Grocy
Grocy yra internetinė namų ūkio valdymo sistema, pagrįsta maisto atsargų valdymu. Ji seka, ką turi, kada baigiasi galiojimas ir kiek suvartoji, tada naudoja tuos duomenis, kad sugeneruotų tikslius pirkinių sąrašus, užkirstų kelią švaistymui ir padėtų tau planuoti receptus iš ingredientų, kurie jau yra sandėliuke.
Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo namų ūkio atsargų duomenys išlieka privatūs, pasiekiami iš kiekvieno šeimos įrenginio tiek namuose, tiek parduotuvėje, ir niekada nesusieti su prenumerata ar išjungti tiekėjo. Lengvas PHP ir SQLite paketas sklandžiai veikia kartu su kitomis paslaugomis net ir kukliame VPS serveryje.
Pagrindinės Grocy savybės
Galiojimo datos sekimas
Registruok pirkimo ir galiojimo datas kiekvienam produktui, kad Grocy galėtų tave įspėti, kol produktai nesugedo, ir taip sumažinsi maisto švaistymą visame namų ūkyje.
Išmanieji pirkinių sąrašai
Pirkinių sąrašai automatiškai generuojami pagal receptų reikalavimus ir minimalias atsargų ribas, todėl perki tik tai, ko tau iš tiesų reikia.
Brūkšninio kodo nuskaitymas
Nuskaityk prekių brūkšninius kodus bet kurioje mobiliojoje naršyklėje, kad akimirksniu rastum ir registruotum prekes, nereikės rankiniu būdu įvesti prekių pavadinimų ar kiekių.
Receptų valdymas
Saugok receptus su ingredientų kiekiais ir leisk Grocy patikrinti tavo turimus produktus prieš pridedant tiksliai tai, ko trūksta, į pirkinių sąrašą.
Namų automatizavimo integracija
Pilnas REST API leidžia integracijas su „Home Assistant“, brūkšninių kodų skaitytuvų programėlėmis ir kitais savarankiškai priglobtais įrankiais, skirtais visiškai automatizuotam namų ūkio darbo procesui.
Kodėl verta naudoti Grocy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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