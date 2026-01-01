Iki 69 % nuolaida Grocy

Įdiek Grocy vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama maisto prekių ir namų ūkio valdymo programėlė, skirta maisto atsargų, galiojimo datų ir pirkinių sąrašų stebėjimui.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Grocy vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Grocy

Grocy yra internetinė namų ūkio valdymo sistema, pagrįsta maisto atsargų valdymu. Ji seka, ką turi, kada baigiasi galiojimas ir kiek suvartoji, tada naudoja tuos duomenis, kad sugeneruotų tikslius pirkinių sąrašus, užkirstų kelią švaistymui ir padėtų tau planuoti receptus iš ingredientų, kurie jau yra sandėliuke.

Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo namų ūkio atsargų duomenys išlieka privatūs, pasiekiami iš kiekvieno šeimos įrenginio tiek namuose, tiek parduotuvėje, ir niekada nesusieti su prenumerata ar išjungti tiekėjo. Lengvas PHP ir SQLite paketas sklandžiai veikia kartu su kitomis paslaugomis net ir kukliame VPS serveryje.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Grocy savybės

Galiojimo datos sekimas

Registruok pirkimo ir galiojimo datas kiekvienam produktui, kad Grocy galėtų tave įspėti, kol produktai nesugedo, ir taip sumažinsi maisto švaistymą visame namų ūkyje.

Išmanieji pirkinių sąrašai

Pirkinių sąrašai automatiškai generuojami pagal receptų reikalavimus ir minimalias atsargų ribas, todėl perki tik tai, ko tau iš tiesų reikia.

Brūkšninio kodo nuskaitymas

Nuskaityk prekių brūkšninius kodus bet kurioje mobiliojoje naršyklėje, kad akimirksniu rastum ir registruotum prekes, nereikės rankiniu būdu įvesti prekių pavadinimų ar kiekių.

Receptų valdymas

Saugok receptus su ingredientų kiekiais ir leisk Grocy patikrinti tavo turimus produktus prieš pridedant tiksliai tai, ko trūksta, į pirkinių sąrašą.

Namų automatizavimo integracija

Pilnas REST API leidžia integracijas su „Home Assistant“, brūkšninių kodų skaitytuvų programėlėmis ir kitais savarankiškai priglobtais įrankiais, skirtais visiškai automatizuotam namų ūkio darbo procesui.

Kodėl verta naudoti Grocy Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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