Įdiek ZeroNote vienu spustelėjimu.
Suvienodinta užšifruota programėlė užrašams, slaptažodžiams, žymėms ir 2FA su nulinio žinojimo kliento pusės AES šifravimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ZeroNote
ZeroNote yra savarankiškai priglobta vieninga produktyvumo programa, kuri sujungia užrašų darymą, slaptažodžių valdymą, žymes ir dviejų faktorių autentifikavimo kodus į vieną užšifruotą programą. Ji naudoja kliento pusės AES šifravimą su nulinio žinojimo architektūra – serveris niekada nemato tavo neužšifruotų duomenų, tik tavo įrenginys gali juos iššifruoti.
Savarankiškai priglobiant ZeroNote VPS serveryje, sujungiamos keturios atskiros priemonės į vieną privačią, užšifruotą paslaugą, kurią tu visiškai valdai. Pirmiausia neprisijungus veikianti SQLite saugykla užtikrina, kad duomenys visada būtų pasiekiami be interneto ryšio, išmanusis automatinis žymėjimas automatiškai tvarko elementus, o pasirenkamas P2P arba S3 sinchronizavimas išplečia pasiekiamumą visuose įrenginiuose.
Pagrindinės ZeroNote savybės
Nulinių žinių šifravimas
AES šifravimas kliento pusėje užtikrina, kad tavo užrašai, slaptažodžiai ir 2FA kodai būtų užšifruoti prieš paliekant tavo įrenginį.
Vieningas įrankis
Pakeiskite atskirą slaptažodžių tvarkyklę, užrašų programėlę, žymių tvarkyklę ir 2FA autentifikatorių viena savarankiškai priglobta programa.
Neprisijungus veikianti saugykla
Duomenys saugomi vietoje, SQLite duomenų bazėje, kad tavo saugykla išliktų pasiekiama net ir be aktyvaus interneto ryšio.
Išmanusis automatinis žymėjimas
Išmaniosios žymės automatiškai suskirsto įrašus į kategorijas pagal turinio tipą ir raktinius žodžius, išlaikydamos tavo saugyklą tvarkingą be rankinio darbo.
P2P ir S3 sinchronizavimas
Pasirinktinai sinchronizuok savo užšifruotą saugyklą įrenginiuose, naudojant tiesioginį sinchronizavimą arba savo S3 suderinamą duomenų saugyklą.
Kodėl verta naudoti ZeroNote Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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