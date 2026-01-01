Įdiek Shiori vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama žymių tvarkyklė, kuri automatiškai archyvuoja tinklalapius neprisijungus, kad išsaugotas turinys išliktų pasiekiamas net jei originalas dingsta.
Rinkis VPS planą Shiori
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Shiori
„Shiori“ yra savitarnos žymių tvarkytuvas, parašytas Go kalba ir sukurtas kaip į privatumą orientuota alternatyva „Pocket“ ir „Instapaper“. Jis išsaugo tinklalapius kaip neprisijungus pasiekiamus archyvus – todėl tavo žymės lieka skaitomos net kai šaltiniai tampa nepasiekiami, už mokamo turinio arba visiškai dingsta. Turėdamas daugiau nei 9 000 „GitHub“ žvaigždučių, jis tapo populiariu pasirinkimu tyrėjams, kūrėjams ir privatumui besirūpinantiems skaitytojams, kuriantiems asmenines žinių bazes.
Savitarnos „Shiori“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko skaitymo sąrašus ir archyvuotą turinį visiškai privačius, be trečiųjų šalių sekimo ar duomenų rinkimo. Skirtingai nei nemokamos debesų paslaugos, kurios taiko saugojimo ir išlaikymo apribojimus, VPS hostingas suteikia tau neribotą talpą ir visišką tavo archyvo kontrolę.
Pagrindinės Shiori savybės
Puslapio archyvavimas neprisijungus
Išsaugo vietinę kiekvieno įsiminto puslapio kopiją, kad turinys liktų skaitomas net jei originalus URL tampa nepasiekiamas arba už mokamos prieigos.
Viso teksto paieška
Ieško visuose žymekliuose ir archyvuotame puslapio turinyje, leidžia greitai rasti konkrečią informaciją tūkstančiuose išsaugotų puslapių.
Naršyklės plėtiniai
Žymių išsaugojimas vienu paspaudimu iš Chrome ir Firefox, nepaliekant dabartinio puslapio, o archyvas automatiškai sukuriamas fone.
Kišeninis įkėlimas
Perkelia esamas „Pocket“ bibliotekas „Netscape“ žymių formatu, išsaugant žymas ir užtikrinant sklandų perėjimą prie savarankiško archyvavimo.
REST API ir CLI
Visas REST API ir komandinės eilutės sąsaja leidžia integruoti su automatizavimo scenarijais ir individualiais įrankiais, neapsiribojant žiniatinklio sąsaja.
Kodėl verta naudoti Shiori Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.