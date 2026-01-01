Įdiek Dockge vienu spustelėjimu.
Reaktyvi, savo serveryje talpinama vartotojo sąsaja, skirta valdyti Docker Compose paketus, nenaudojant komandų eilutės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dockge
Dockge – tai į Docker Compose rinkinius orientuotas, savarankiškai talpinamas valdiklis, sukurtas Uptime Kuma kūrėjo. Užuot bandęs valdyti kiekvieną Docker primityvą, jis puikiai atlieka vieną dalyką: leidžia tau kurti, redaguoti, paleisti, sustabdyti ir ištrinti Compose rinkinius naudojant greitą, interaktyvią žiniatinklio sąsają. Integruotas YAML redaktorius turi sintaksės paryškinimą ir realaus laiko patvirtinimą, o esamas docker run komandas gali konvertuoti į Compose formatą per kelias sekundes.
Rinkinių saugojimas kaip paprastų failų diske reiškia, kad Dockge natūraliai integruojasi į bet kokią atsarginių kopijų kūrimo ar versijų valdymo darbo eigą. Savarankiškas talpinimas išlaiko tavo infrastruktūros konfigūraciją privačią ir suteikia tau nuolatinę valdymo sąsają, kuri visada pasiekiama, net kai esi toli nuo terminalo.
Pagrindinės Dockge savybės
Interaktyvus YAML redaktorius
Sintaksės paryškinimas ir tiesioginis validavimas palengvina „Compose“ failų rašymą ir atnaujinimą tiesiogiai naršyklėje.
Realaus laiko žurnalo srautinis perdavimas
Konteinerio žurnalai tiesiogiai transliuojami vartotojo sąsajoje, todėl gali stebėti paleidimą, klaidas ir išvestį neatidarius terminalo.
docker run converter
Įklijuok bet kurią docker run komandą ir „Dockge“ automatiškai konvertuos ją į paruoštą naudoti „docker-compose.yaml“ failą.
Failais pagrįsta steko saugykla
Visi Compose failai saugomi diske kaip paprasti failai, todėl atsarginių kopijų kūrimas ir versijų valdymas yra paprastas.
Lengvas pėdsakas
Minimalus resursų naudojimas palieka procesorių ir atmintį prieinamus programoms, kurias iš tiesų valdai.
Kodėl verta naudoti Dockge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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