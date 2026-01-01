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Atvirojo kodo, savarankiškai talpinama „Git“ platforma su „GitHub“ stiliaus sąsaja, veikianti JVM pagrindu.
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Ką gali kurti su GitBucket
„GitBucket“ yra „Scala“ pagrindu sukurta atvirojo kodo „Git“ platforma, kuri suteikia pažįstamą „GitHub“ stiliaus patirtį jūsų valdomoje infrastruktūroje. Ji apjungia saugyklų talpinimą, užklausas, problemas, wiki ir paskyrų modelį, atspindintį „GitHub“ konvencijas, todėl esamos komandos ją priima be papildomų mokymų.
Veikianti JVM su integruota H2 duomenų baze iš karto, „GitBucket“ nereikia jokių išorinių paslaugų, kad pradėtų veikti, ir ji plečiasi per papildinius, skirtus LDAP autentifikavimui, CI integravimui ir išorinėms duomenų bazėms. Savitarna išlaiko šaltinio kodą, prieigos raktus ir audito istoriją jūsų VPS viduje, vietoj trečiosios šalies SaaS.
Pagrindinės GitBucket savybės
„GitHub“ stiliaus darbo eiga
Saugyklos, pateikimo užklausos, problemos ir gairės tiesiogiai atitinka GitHub konvencijas, kad dalyviai išliktų produktyvūs nuo pat pirmos dienos.
Įskiepių ekosistema
Oficialūs ir bendruomenės įskiepiai išplečia „GitBucket“ galimybes su CI vykdyklėmis, pranešimais, kodo paieška ir autentifikavimo teikėjais.
SSH ir HTTPS Git prieiga
Kūrėjai atlieka „push“ ir „pull“ operacijas per standartinį Git, naudodami HTTPS arba SSH per specialų prievadą, įprastiems kliento įrankiams.
Integruotas vikis ir problemų valdymas
Kiekviena saugykla turi wiki ir išsamią problemų sekimo sistemą, laikydama dokumentaciją ir projekto darbus šalia kodo.
JVM pagrįstas perkeliamumas
Vieno WAR failo Scala programa veikia visur, kur veikia JVM, todėl atnaujinimai ir atsarginės kopijos yra nuspėjami bet kuriame VPS.
Kodėl verta naudoti GitBucket Hostinger platformoje
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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