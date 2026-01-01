Iki 69 % nuolaida TimescaleDB

Įdiek TimescaleDB vienu spustelėjimu.

Laiko eilučių duomenų bazė, sukurta ant PostgreSQL – sujungia SQL pažįstamumą su specializuotos TSDB masteliu ir greičiu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek TimescaleDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su TimescaleDB

„TimescaleDB“ praplečia „PostgreSQL“ su integruotomis laiko eilučių galimybėmis, apjungiantis hiperlenteles, automatinį skaidymą, nuolatines agregacijas ir pažangią kompresiją ant SQL variklio, kurį komandos jau pažįsta. Kadangi po juo yra „PostgreSQL“, kiekvienas esamas tvarkyklė, ORM, BI įrankis ir plėtinys – įskaitant „PostGIS“ ir „pg_vector“ – ir toliau veikia be pakeitimų.

Savo VPS serveryje talpinant „TimescaleDB“, didelių apimčių telemetrijos, daiktų interneto (IoT) jutiklių srautų ir finansinių duomenų valdymas lieka tavo kontrolėje, be kainodaros už duomenų tašką ar išėjimo mokesčių. HA atvaizdas apjungia „Patroni“ ir įprastus „PostgreSQL“ įrankius, suteikdamas tau paruoštą gamybai pagrindą metrikos, stebėjimo ir analizės užduotims.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės TimescaleDB savybės

Hiperlentelės

Automatiškai skaidyk laiko eilučių duomenis į dalis, kad būtų galima greitai įrašyti ir atlikti užklausas milijardų eilučių mastu, nekeičiant to, kaip rašai SQL.

Natyvus suspaudimas

Stulpeliu pagrįstas glaudinimas paprastai sumažina istorinius duomenis daugiau nei 90 %, taip sumažindamas saugojimo išlaidas, kartu išlaikydamas galimybę greitai atnaujinti ir užklausti naujausias eilutes.

Nuolatinės agregacijos

Materializuoti apibendrinimai atnaujinami palaipsniui fone, todėl prietaisų skydeliai, rodantys mėnesių ar metų neapdorotus duomenis, reaguoja per mažiau nei sekundę.

Pilnas PostgreSQL suderinamumas

Suderinama su kiekvienu PostgreSQL klientu, ORM ir plėtiniu – įskaitant PostGIS geografiniams duomenims ir pg_vector dirbtinio intelekto įterpimams – nereikalaujant jokių perkėlimo pastangų.

Duomenų saugojimo politika

Automatiškai šalinti arba sumažinti senų duomenų blokų detalumą pagal nustatytą tvarkaraštį, išlaikant aktyvius duomenis greitoje saugykloje ir atitinkant atitikties saugojimo reikalavimus.

Kodėl verta naudoti TimescaleDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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