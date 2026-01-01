Įdiek TimescaleDB vienu spustelėjimu.
Laiko eilučių duomenų bazė, sukurta ant PostgreSQL – sujungia SQL pažįstamumą su specializuotos TSDB masteliu ir greičiu.
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Ką gali kurti su TimescaleDB
„TimescaleDB“ praplečia „PostgreSQL“ su integruotomis laiko eilučių galimybėmis, apjungiantis hiperlenteles, automatinį skaidymą, nuolatines agregacijas ir pažangią kompresiją ant SQL variklio, kurį komandos jau pažįsta. Kadangi po juo yra „PostgreSQL“, kiekvienas esamas tvarkyklė, ORM, BI įrankis ir plėtinys – įskaitant „PostGIS“ ir „pg_vector“ – ir toliau veikia be pakeitimų.
Savo VPS serveryje talpinant „TimescaleDB“, didelių apimčių telemetrijos, daiktų interneto (IoT) jutiklių srautų ir finansinių duomenų valdymas lieka tavo kontrolėje, be kainodaros už duomenų tašką ar išėjimo mokesčių. HA atvaizdas apjungia „Patroni“ ir įprastus „PostgreSQL“ įrankius, suteikdamas tau paruoštą gamybai pagrindą metrikos, stebėjimo ir analizės užduotims.
Pagrindinės TimescaleDB savybės
Hiperlentelės
Automatiškai skaidyk laiko eilučių duomenis į dalis, kad būtų galima greitai įrašyti ir atlikti užklausas milijardų eilučių mastu, nekeičiant to, kaip rašai SQL.
Natyvus suspaudimas
Stulpeliu pagrįstas glaudinimas paprastai sumažina istorinius duomenis daugiau nei 90 %, taip sumažindamas saugojimo išlaidas, kartu išlaikydamas galimybę greitai atnaujinti ir užklausti naujausias eilutes.
Nuolatinės agregacijos
Materializuoti apibendrinimai atnaujinami palaipsniui fone, todėl prietaisų skydeliai, rodantys mėnesių ar metų neapdorotus duomenis, reaguoja per mažiau nei sekundę.
Pilnas PostgreSQL suderinamumas
Suderinama su kiekvienu PostgreSQL klientu, ORM ir plėtiniu – įskaitant PostGIS geografiniams duomenims ir pg_vector dirbtinio intelekto įterpimams – nereikalaujant jokių perkėlimo pastangų.
Duomenų saugojimo politika
Automatiškai šalinti arba sumažinti senų duomenų blokų detalumą pagal nustatytą tvarkaraštį, išlaikant aktyvius duomenis greitoje saugykloje ir atitinkant atitikties saugojimo reikalavimus.
Kodėl verta naudoti TimescaleDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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