Įdiek „GitLab“ vienu spustelėjimu.
Išsami atvirojo kodo „DevOps“ platforma, sujungianti „Git“ talpinimą, CI/CD konvejerius ir projektų valdymą vienoje programoje.
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Ką gali kurti su GitLab
„GitLab Community Edition“ yra viskas viename „DevOps“ platforma, kuri sujungia „Git“ saugyklos talpinimą, CI/CD automatizavimą, užduočių sekimą, kodo peržiūrą ir konteinerių registrą vienoje savarankiškai talpinamoje programoje. Ji pašalina poreikį integruoti kelis atskirus įrankius ir suteikia komandoms visą programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklo platformą, visiškai kontroliuojamą organizacijos.
Savarankiškas „GitLab“ talpinimas pašalina kainodarą pagal vartotoją ir saugo išeities kodą, CI/CD paslaptis bei saugumo nuskaitymo rezultatus jūsų valdomoje infrastruktūroje. Pastaba: pradinis paleidimas trunka 3–10 minučių, kol inicijuojamos visos vidinės paslaugos – 502 klaidos šiuo laikotarpiu yra normalios. Mažiausiai 2 CPU branduoliai ir 4 GB RAM rekomenduojami mažų komandų diegimams.
Pagrindinės GitLab savybės
Integruoti CI/CD konvejeriai
Integruoti konvejerio vykdytojai automatizuoja testavimą, „Docker“ atvaizdų kūrimą ir diegimus, nepasikliaudami „Jenkins“ ar išorinėmis CI paslaugomis.
Konteinerių registras
Saugok ir valdyk „Docker“ atvaizdus tiesiogiai kartu su savo kodu integruotame privačiame konteinerių registre.
Sujungimo užklausų darbo eigos
Kodo peržiūra su įterptaisiais komentarais, patvirtinimo taisyklėmis ir susijungimo užklausų šablonais užtikrina kokybės kontrolę kiekvienam pakeitimui.
Saugumo skenavimas
Integruotas SAST, priklausomybių nuskaitymas ir slaptų duomenų aptikimas nustato pažeidžiamumus prieš kodui pasiekiant produkciją.
Problemų sekimas ir planavimas
Lentos, gairės, žymos ir veiksmų planai leidžia komandoms planuoti ir stebėti darbą toje pačioje platformoje, kurioje yra kodas.
Kodėl verta naudoti GitLab Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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