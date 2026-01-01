Įdiek TubeArchivist vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas „YouTube“ archyvatorius, kuris atsisiunčia, indeksuoja ir transliuoja tavo vaizdo įrašų kolekciją iš tavo paties serverio.
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Ką gali kurti su TubeArchivist
„TubeArchivist“ yra savarankiškai talpinama „YouTube“ archyvavimo platforma, kuri leidžia tau kontroliuoti savo vaizdo įrašų kolekciją. Ji prenumeruoja kanalus, automatiškai atsisiunčia vaizdo įrašus per „yt-dlp“ ir indeksuoja viską su „Elasticsearch“, kad galėtum ieškoti pagal pavadinimus, aprašymus, subtitrus ir komentarus. Vaizdo įrašai pateikiami per integruotą web grotuvą su peržiūrų istorija ir progreso sekimu – po atsisiuntimo nereikia „YouTube“ paskyros ar interneto ryšio.
Skirtingai nei vienkartinės atsisiuntimo priemonės, „TubeArchivist“ nuolat veikia fone. Ji išsaugo metaduomenis, miniatiūras, subtitrus ir komentarus kartu su kiekvienu vaizdo įrašo failu ir integruojasi su „Jellyfin“ bei „Plex“ medijos serverių naudotojams, kurie nori turėti savo archyvą kartu su kitu turiniu.
Pagrindinės TubeArchivist savybės
Kanalų prenumeratos
Prenumeruok „YouTube“ kanalus ir automatiškai atsisiųsk naujus įkėlimus pagal tvarkaraštį, kad tavo archyvas būtų nuolat atnaujintas be rankinio įsikišimo.
Viso teksto paieška
„Elasticsearch“ indeksuoja vaizdo įrašų pavadinimus, aprašymus, subtitrus ir komentarus, kad galėtum akimoju rasti bet kurį vaizdo įrašą visoje savo bibliotekoje pagal raktinį žodį.
SponsorBlock integracija
Automatiškai praleidžia rėmėjų segmentus, įžangas, pabaigas ir nereikalingą turinį atkūrimo metu, naudojant bendruomenės surinktus „SponsorBlock“ duomenis.
Jellyfin ir Plex eksportas
Papildiniai, skirti „Jellyfin“ ir „Plex“, leidžia naršyti savo „TubeArchivist“ bibliotekoje tiesiogiai esamame medijos serveryje.
Paantraštės archyvavimas
Atsisiunčia ir indeksuoja subtitrus kiekvienam archyvuotam vaizdo įrašui, leidžiantis ieškoti pagal raktinius žodžius kalbamame turinyje visoje tavo kolekcijoje.
Komentarų archyvavimas
Pasirinktinai archyvuoja visą komentarų giją kiekvienam vaizdo įrašui kartu su medijos failu, išsaugodamas bendruomenės kontekstą, kurį „YouTube“ gali pašalinti.
Kodėl verta naudoti TubeArchivist Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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