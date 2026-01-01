Įdiek pretix vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo bilietų pardavimo platforma konferencijoms, festivaliams, seminarams ir bet kokiam renginiui su fiziniu arba skaitmeniniu bilietu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su pretix
pretix yra daug funkcijų turinti atviro kodo bilietų pardavimo platforma, sukurta specialiai renginių organizatoriams, kurie nori parduoti bilietus nemokėdami mokesčių už bilietus komercinėms paslaugoms, tokioms kaip Eventbrite ar Ticketmaster. Sukurta ir prižiūrima pretix GmbH Vokietijoje, ji aptarnauja tūkstančius renginių visame pasaulyje – nuo mažų seminarų iki didelių konferencijų ir festivalių – ir yra sukurta taip, kad atlaikytų didelio srauto bilietų pardavimo momentus be sutrikimų.
Savarankiškai talpindamas pretix savo VPS serveryje, išlaikai lankytojų duomenis, mokėjimo konfigūraciją ir pajamas visiškai savo kontrolėje. Užuot atidavęs procentą nuo kiekvieno bilieto trečiosios šalies mokėjimo tarpininkui, tu moki fiksuotą hostingo mokestį – ir išlieki visiškai suderinamas su GDPR, laikydamas asmens duomenis savo valdomoje infrastruktūroje.
Pagrindinės pretix savybės
Lankstūs bilietų pardavimai
Parduokite mokamus, nemokamus ir už aukas bilietus su kvotomis, kuponais, vietų pasirinkimu ir prieinamumu pagal laiką keliems renginiams iš vienos parduotuvės.
Integruoti mokėjimai
Tiesioginės integracijos su Stripe, PayPal, SEPA, banko pavedimais ir daugeliu kitų mokėjimo vartų – nereikia jokios trečiosios šalies įskiepių prekyvietės.
Vietų planai
Vizualus interaktyvus vietų pasirinkimas su kategorijomis, kainų diferencijavimu ir pritaikytomis vietomis teatrams, salėms ir stadionams.
Registracija vietoje
Papildomos mobiliosios ir darbalaukio skaitytuvų programėlės patvirtina QR koduotus bilietus prie įėjimo, veikiančios ir neprisijungus, skirtos vietoms su prastu ryšiu.
Daugiakalbės parduotuvės
Pristatyk lokalizuotas bilietų parduotuves daugiau nei 30 kalbų su išverstais el. laiškais, bilietų maketais ir atsiskaitymo srautais iš karto.
REST API ir „Webhooks“
Integruokite pretix su CRM, apskaitos sistemomis ir ženkliukų spausdinimu, naudodami dokumentuotą REST API ir įvykiais pagrįstus „webhook'us“.
Kodėl verta naudoti pretix Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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