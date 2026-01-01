Iki 69 % nuolaida pretix

Įdiek pretix vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo bilietų pardavimo platforma konferencijoms, festivaliams, seminarams ir bet kokiam renginiui su fiziniu arba skaitmeniniu bilietu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek pretix vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su pretix

pretix yra daug funkcijų turinti atviro kodo bilietų pardavimo platforma, sukurta specialiai renginių organizatoriams, kurie nori parduoti bilietus nemokėdami mokesčių už bilietus komercinėms paslaugoms, tokioms kaip Eventbrite ar Ticketmaster. Sukurta ir prižiūrima pretix GmbH Vokietijoje, ji aptarnauja tūkstančius renginių visame pasaulyje – nuo mažų seminarų iki didelių konferencijų ir festivalių – ir yra sukurta taip, kad atlaikytų didelio srauto bilietų pardavimo momentus be sutrikimų.

Savarankiškai talpindamas pretix savo VPS serveryje, išlaikai lankytojų duomenis, mokėjimo konfigūraciją ir pajamas visiškai savo kontrolėje. Užuot atidavęs procentą nuo kiekvieno bilieto trečiosios šalies mokėjimo tarpininkui, tu moki fiksuotą hostingo mokestį – ir išlieki visiškai suderinamas su GDPR, laikydamas asmens duomenis savo valdomoje infrastruktūroje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės pretix savybės

Lankstūs bilietų pardavimai

Parduokite mokamus, nemokamus ir už aukas bilietus su kvotomis, kuponais, vietų pasirinkimu ir prieinamumu pagal laiką keliems renginiams iš vienos parduotuvės.

Integruoti mokėjimai

Tiesioginės integracijos su Stripe, PayPal, SEPA, banko pavedimais ir daugeliu kitų mokėjimo vartų – nereikia jokios trečiosios šalies įskiepių prekyvietės.

Vietų planai

Vizualus interaktyvus vietų pasirinkimas su kategorijomis, kainų diferencijavimu ir pritaikytomis vietomis teatrams, salėms ir stadionams.

Registracija vietoje

Papildomos mobiliosios ir darbalaukio skaitytuvų programėlės patvirtina QR koduotus bilietus prie įėjimo, veikiančios ir neprisijungus, skirtos vietoms su prastu ryšiu.

Daugiakalbės parduotuvės

Pristatyk lokalizuotas bilietų parduotuves daugiau nei 30 kalbų su išverstais el. laiškais, bilietų maketais ir atsiskaitymo srautais iš karto.

REST API ir „Webhooks“

Integruokite pretix su CRM, apskaitos sistemomis ir ženkliukų spausdinimu, naudodami dokumentuotą REST API ir įvykiais pagrįstus „webhook'us“.

Kodėl verta naudoti pretix Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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