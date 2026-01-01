Įdiek Firefly vienu spustelėjimu.
Paprastas WireGuard VPN serveris su web valdymo sąsaja, skirta saugių VPN ryšių kūrimui ir valdymui, nereikalaujant tinklo žinių.
Rinkis VPS planą Firefly
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Firefly
Firefly yra supaprastintas WireGuard VPN serveris, kuris sujungia didelio našumo, modernią WireGuard kriptografiją su prieinama web sąsaja klientų valdymui, konfigūracijų generavimui ir ryšių stebėjimui. Tai pašalina tradicinės WireGuard sąrankos sudėtingumą, kad galėtum turėti saugų VPN, veikiantį per kelias minutes, o ne valandas.
Įdiegus Firefly savo VPS, gauni dedikuotą viešąjį IP adresą patikimai VPN prieigai, įmonės lygio pralaidumą be IPT ribojimų ir visišką nepriklausomybę nuo trečiųjų šalių VPN teikėjų, kurie registruoja srautą arba patiria netikėtų sutrikimų.
Pagrindinės Firefly savybės
Vieno paspaudimo kliento nustatymas
Generuok WireGuard kliento konfigūracijas ir QR kodus mobiliesiems įrenginiams tiesiai iš žiniatinklio sąsajos — nereikia komandinės eilutės žinių.
Automatiniai SSL sertifikatai
„Firefly“ automatiškai suteikia nemokamus SSL sertifikatus, užtikrindama valdymo sąsajos saugumą be jokios rankinės sertifikato konfigūracijos.
Įvairių platformų klientai
Veikia su visais oficialiais WireGuard klientais, skirtais iOS, Android, Windows, macOS ir Linux – prijunkite bet kurį įrenginį vienu konfigūracijos failu.
Tikralaikis stebėjimas
Valdymo skydelis rodo aktyvius prisijungimus ir kiekvieno kliento pralaidumo naudojimą, tad visada žinosi, kas prisijungęs ir kiek duomenų srauto naudoja.
Nereikia sistemos WireGuard
Veikia visiškai „Docker“ aplinkoje, nereikalaujant „WireGuard“ diegimo pagrindinėje OS, supaprastinant diegimą ir išlaikant pagrindinę sistemą švarią.
Kodėl verta naudoti Firefly Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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