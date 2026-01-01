Įdiek OpenEMR vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo elektroniniai sveikatos įrašai ir medicinos praktikos valdymo sistema, naudojama klinikų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų visame pasaulyje.
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Ką gali kurti su OpenEMR
OpenEMR yra plačiausiai pasaulyje naudojama atvirojo kodo elektroninių sveikatos įrašų (ESI) ir medicinos praktikos valdymo sistema. Sukurta tiek mažoms klinikoms, tiek didelėms sveikatos priežiūros organizacijoms, ji suteikia visą įrankių rinkinį pacientų registracijai, klinikinei dokumentacijai, tvarkaraščių sudarymui, atsiskaitymams ir ataskaitoms – visa tai vienoje savarankiškai valdomoje platformoje.
Savarankiškai talpindamas OpenEMR savo VPS serveryje, tu įgyji visišką kontrolę jautriems pacientų duomenims, užtikrindamas atitiktį privatumo reglamentams ir saugodamas medicininius įrašus tavo valdomoje infrastruktūroje. Be jokių licencijavimo mokesčių už vartotoją ir su aktyvia pasauline bendruomene, OpenEMR yra patikrinta alternatyva brangioms nuosavybinėms ESI sistemoms.
Pagrindinės OpenEMR savybės
Paciento įrašų valdymas
Saugoti ir gauti visas išsamias paciento istorijas, įskaitant demografinius duomenis, ligos istoriją, laboratorinių tyrimų rezultatus, receptus ir klinikinius užrašus, struktūrizuotame įraše.
Rezervacijų planavimas
Tvarkykite specialistų kalendorius, pacientų susitikimus ir pasikartojančius vizitus naudodami kelių išteklių planuoklį, skirtą keliems specialistams ir vietoms.
Mokėjimai ir kodavimas
Generuokite draudimo pretenzijas su ICD-10 ir CPT kodavimo palaikymu, sekite mokėjimus ir valdykite pervedimus, kad sumažintumėte sąskaitų administravimo naštą.
Klinikinių sprendimų palaikymas
Pateikti įspėjimus apie vaistų sąveiką, įspėjimus apie alergijas ir priminimus apie prevencinę priežiūrą gydymo vietoje, kad būtų priimami saugesni klinikiniai sprendimai.
E-receptai ir laboratorijos
Siųskite elektroninius receptus į vaistines ir gaukite struktūrizuotus laboratorinių tyrimų rezultatus tiesiai į paciento įrašus be rankinio pakartotinio įvedimo.
Kodėl verta naudoti OpenEMR Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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