Įdiek Checkmate vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo serverių stebėsenos platforma, skirta sekti veikimo laiką, našumą ir infrastruktūros būklę realiuoju laiku.
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Ką gali kurti su Checkmate
Checkmate yra atvirojo kodo serverių stebėsenos programa, kuri seka tavo serverių ir paslaugų veikimo laiką, našumą ir būklę iš vienos žiniatinklio informacijos suvestinės. Ji teikia konfigūruojamus būklės patikrinimus, įspėjimus realiuoju laiku, istorinių tendencijų analizę, integraciją su Google PageSpeed Insights ir Docker konteinerių stebėseną – visa tai nereikalaujant mokamos SaaS stebėsenos paslaugos.
Įdiegus Checkmate dedikuotame VPS, tavo stebėsenos infrastruktūra išlieka nepriklausoma nuo sistemų, kurias ji stebi, užkertant kelią vienam gedimui sugadinti tiek tavo programą, tiek tavo galimybę jį aptikti.
Pagrindinės Checkmate savybės
Tikralaikis veikimo laiko stebėjimas
Nuolat tikrina tavo serverius ir paslaugas, kad žinotum tą akimirką, kai kažkas nustoja veikti, o ne tada, kai vartotojai pradeda skųstis.
El. pašto prastovos pranešimai
Siunčia momentinius pranešimus, kai paslaugos nustoja veikti ir atsistato, išlaikydamas jūsų komandą informuotą be rankinių valdymo pulto patikrų.
PageSpeed integracija
Gauna „Google PageSpeed Insights“ metrikas kartu su veikimo laiko duomenimis, kad galėtum stebėti tiek prieinamumą, tiek vartotojui matomą našumą vienoje vietoje.
Docker konteinerių stebėjimas
Stebi konteinerizuotas programas per „Docker“ lizdo prieigą, suteikdamas matomumą tiek pagrindinio kompiuterio, tiek konteinerio lygio būklei vienu metu.
Istorinių tendencijų analizė
Saugo veikimo istoriją laikui bėgant, kad galėtum nustatyti pasikartojančius sutrikimus, įvertinti SLA atitiktį ir pagrįsti infrastruktūros investicijas.
Kodėl verta naudoti Checkmate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.