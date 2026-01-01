Įdiek Harness vienu spustelėjimu.
Visapusiška kūrėjų platforma su Git talpinimu, CI/CD pipelines ir debesų kūrimo aplinkomis viename įrankyje.
Rinkis VPS planą Harness
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Harness
Harness Open Source yra išsami „DevOps“ platforma, kuri sujungia šaltinio kodo valdymą, automatizuotus CI/CD konvejerius, talpinamas kūrimo aplinkas („Gitspaces“) ir artefaktų registrus į vieną sprendimą. Kaip „Drone CI“ evoliucija, ji peržengia nuolatinės integracijos ribas, kad pateiktų visapusišką programinės įrangos pristatymo platformą pagal „Apache 2.0“ licenciją.
Savarankiškai talpinant „Harness“ savo VPS serveryje, gauni neribotą kūrimo minučių skaičių, artefaktų saugyklą ir komandos narių už fiksuotą kainą, su visiška šaltinio kodo ir konvejerio duomenų nuosavybe. Jokio greičio ribojimo, jokių mokesčių už kiekvieną vietą ir jokio priklausomumo nuo tiekėjo – tiesiog visapusiška „DevOps“ platforma, veikianti tavo valdomoje techninėje įrangoje.
Pagrindinės Harness savybės
Integruotas SCM
Talpinkite Git saugyklas su visomis įrašymo, šakų, sujungimo ir pateikimo užklausų darbo eigomis, kartu su kodo peržiūra, šakų apsauga ir slaptų duomenų nuskaitymu.
Gamybai paruoštas CI/CD
Kurk, testuok ir diek bet kokią kalbą ar sistemą, naudodamas konteinerizuotus konvejerio etapus, šimtus daugkartinio naudojimo šablonų ir perkėlimą vienu paspaudimu iš GitHub Actions, GitLab CI ir CircleCI.
Gitspaces Kūrimo aplinkos
Suteikite kūrėjams iš karto paruoštas, iš anksto sukonfigūruotas debesies kūrimo aplinkas, pasiekiamas iš VS Code, JetBrains arba naršyklės – visiškai panaikinant sąrankos laiką.
Artefaktų registras
Saugok ir tarpininkauk Docker atvaizdams, Helm diagramoms ir individualiems paketams integruotame registre su išorinių šaltinių talpyklos funkcija, kad pagreitintum kūrimo procesus ir sumažintum išorines priklausomybes.
Saugumo nuskaitymas
Automatiškai aptikti paslaptis ir pažeidžiamumus kode ir priklausomybėse, prieš jiems pasiekiant produkciją, užtikrinant kokybės vartus kiekvieno pipeline vykdymo metu.
Kodėl verta naudoti Harness Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.