Įdiek Wiki.js vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinė atvirojo kodo wiki platforma su WYSIWYG redagavimu, visatekste paieška, versijų valdymu ir kelių autentifikavimo būdų palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wiki.js
Wiki.js yra moderni, savarankiškai talpinama wiki platforma, sukurta naudojant Node.js ir palaikoma PostgreSQL. Ji suteikia vizualinį WYSIWYG redaktorių kartu su „markdown“ palaikymu, viso teksto paieška, kiekvieno puslapio versijų istorija ir detaliomis prieigos kontrolės taisyklėmis – todėl tinka tiek asmeninėms žinių bazėms, tiek įmonės dokumentacijai.
Savarankiškai talpinant Wiki.js VPS serveryje, dokumentacija išlieka privati ir pasiekiama be SaaS prenumeratos. Ji integruojasi su LDAP, OAuth, SAML ir dešimtimis išorinių autentifikavimo paslaugų teikėjų, palaiko daugiau nei 40 sąsajos kalbų ir siūlo moduliais pagrįstas saugyklos posistemes, įskaitant Git ir debesų objektų saugyklą.
Pagrindinės Wiki.js savybės
Plačios redagavimo parinktys
Rašyk su vizualiniu WYSIWYG redaktoriumi, paprastu Markdown arba AsciiDoc redaktoriumi, priklausomai nuo tavo pageidavimų ir įgūdžių lygio.
Viso teksto paieška
Akimirksniu raskite bet kokį turinį visuose wiki puslapiuose, naudodami greitą ir tikslią viso teksto indeksaciją, varomą PostgreSQL posistemio.
Versijų istorija
Kiekvienas puslapio redagavimas yra versijuojamas, todėl gali palyginti pakeitimus laikui bėgant ir atkurti bet kurią ankstesnę turinio versiją.
Prieigos valdymas
Nustatykite smulkias skaitymo ir rašymo teises kiekvienam puslapiui, grupei ar skyriui, kad būtų galima kontroliuoti, kas gali peržiūrėti ar redaguoti kiekvieną vikio dalį.
Multi-auth integracija
Prisijunk prie LDAP, OAuth 2.0, SAML ar bet kurio iš dešimčių socialinių prisijungimo paslaugų teikėjų, kad centralizuotai autentifikuotum vartotojus.
Kodėl verta naudoti Wiki.js Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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