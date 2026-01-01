Įdiek NZBGet vienu spustelėjimu.
Efektyvi „Usenet“ dvejetainių failų atsisiuntimo programa, parašyta C++ kalba, su ištobulinta žiniatinklio vartotojo sąsaja ir plačia automatizavimo ekosistema.
Rinkis VPS planą NZBGet
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su NZBGet
NZBGet yra didelio našumo „Usenet“ dvejetainių failų atsisiuntimo programa, parašyta C++ kalba, sukurta maksimaliam pralaidumui ir minimaliam procesoriaus bei atminties naudojimui. Ji atsisiunčia NZB failus iš „Usenet“ serverių, taisydama nebaigtus įrašus su PAR2, išpakuodama RAR archyvus ir perduoda galutinius failus apdorojimo scenarijams arba „Arr“ programoms – visa tai iš interaktyvios žiniatinklio vartotojo sąsajos, veikiančios praktiškai bet kokioje aparatinėje įrangoje.
Savarankiškai talpinant NZBGet VPS serveryje, jūsų atsisiuntimai veiks 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę greitame tinkle, neapkraunant namų kompiuterio. Ji natūraliai dera su „Sonarr“, „Radarr“, „Lidarr“ ir kitais automatizavimo įrankiais, kurie perduoda NZB URL adresus per jos REST API.
Pagrindinės NZBGet savybės
Aukščiausio lygio pralaidumas
C++ kodų bazė išnaudoja greitus Usenet ryšius su minimaliomis procesoriaus ir atminties sąnaudomis, palikdama vietos kitoms paslaugoms tame pačiame VPS.
PAR2 taisymas ir išpakavimas
Automatinis patikrinimas, pažeistų įrašų taisymas ir RAR/RAR5 išpakavimas, kad baigti atsisiuntimai atsidurtų tavo bibliotekoje, paruošti naudoti.
Servarr paruošta REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ir panašūs įrankiai tiesiogiai perduoda NZB failus per gerai palaikomą JSON-RPC API.
Galingas paskesnis apdorojimas
„Hook“ scenarijai kiekviename atsisiuntimo etape leidžia paleisti medijos bibliotekos nuskaitymus, pranešimus, perkodavimą arba bet kokią individualizuotą darbo eigą pagal kategoriją.
Reaktyvi žiniatinklio vartotojo sąsaja
Švari naršyklės sąsaja su eilės valdymu, kiekvieno serverio statistika ir visa konfigūracijos prieiga – sklandžiai veikia staliniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose.
Kodėl verta naudoti NZBGet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.