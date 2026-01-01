Įdiek LazyLibrarian vienu spustelėjimu.
Automatizavimo įrankis, kuris seka autorius, randa elektronines ir audio knygas ir perduoda jas tavo atsisiuntimo programoms.
Rinkis VPS planą LazyLibrarian
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LazyLibrarian
LazyLibrarian yra į knygas orientuotas Sonarr ir Radarr atitikmuo – savarankiškai priglobtas automatizavimo serveris, kuris stebi tavo mėgstamus autorius, seka atskirų knygų leidimus, ieško atitinkamų failų Usenet ir torrent indeksatoriuose ir perduoda pasirinktus leidimus NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent ar bet kuriai kitai atsisiuntimo programai, kurią jau naudoji.
Savarankiškai priglobiant LazyLibrarian VPS serveryje, tu gauni visą parą veikiantį bibliotekininką, kuris pagauna naujus leidimus vos tik jiems pasirodžius, pašalina dublikatus iš tavo esamos Calibre bibliotekos ir automatiškai pervadina bei sužymi viską, kad tavo el. knygų ir audioknygų kolekcija išliktų tvarkinga be rankinio darbo.
Pagrindinės LazyLibrarian savybės
Autoriaus sekimas ir atradimas
Pridėk autorius pagal vardą, o „LazyLibrarian“ sudarys visą jų bibliografiją iš „Goodreads“, „Google Books“, „OpenLibrary“ ir kitų šaltinių.
Audioknygų ir e. knygų palaikymas
Tvarko tiek garso knygų, tiek elektroninių knygų formatus su atskiromis kokybės ir šaltinio taisyklėmis kiekvienam, todėl vienas egzempliorius valdo dvi bibliotekas.
Calibre ir Goodreads integracija
Importuoja tavo esamą Calibre biblioteką, kad išvengtų dublikatų, sinchronizuoja perskaitytų / norimų perskaityti sąrašus iš Goodreads ir automatiškai atnaujina metaduomenis.
Natyvus indeksuotojo palaikymas
Integruoti papildiniai, skirti NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, ir dešimtims Usenet bei torrent indeksuotojų per Newznab ir Torznab.
Žurnalų ir serialų sekimas
Stebi numerinius žurnalus ir daugiatomes knygų serijas, įtraukdama naujus leidinius į eilę, kai tik jie pasiekia indeksuotojus, be rankinių paieškų.
Kodėl verta naudoti LazyLibrarian Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.