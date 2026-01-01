Įdiek Readur vienu spustelėjimu.
Dokumentų valdymo sistema, kuri naudoja OCR, kad nuskaitytus failus ir vaizdus paverstų į visiškai ieškomus archyvus.
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Ką gali kurti su Readur
„Readur“ yra dokumentų valdymo platforma, kuri naudoja OCR technologiją popieriniams dokumentams, nuskaitytiems failams ir vaizdams paversti į ieškomus skaitmeninius archyvus. Ji priima PDF, vaizdus ir Office failus perkeliant juos vilkimo būdu arba iš automatinio stebėjimo aplanko, išskiria tekstą nekeisdama originalių failų ir indeksuoja viską PostgreSQL duomenų bazėje greitai visatekstei paieškai.
Savo serveryje talpinamas „Readur“ leidžia jautrius dokumentus – teisinius įrašus, medicininius failus, finansinius kvitus – laikyti išskirtinai tavo kontrolėje, neįkeliant jų į trečiųjų šalių OCR paslaugas, kurios gali saugoti kopijas ar dalytis turiniu. Autentifikavimas žetonais ir konfigūruojami OCR nustatymai suteikia tau tikslų valdymą apdorojimo lygiagretumo, kalbos aptikimo ir failų tipų apribojimų atžvilgiu.
Pagrindinės Readur savybės
OCR teksto ištraukimas
Automatiškai išskiria tekstą iš nuskaitytų PDF failų ir paveikslėlių, kad kiekvienas dokumentas taptų ieškomas be rankinio perrašymo.
Stebimo aplanko automatizavimas
Įkelkite failus į stebimą aplanką, ir „Readur“ juos automatiškai apdoros bei indeksuos, pašalindamas pasikartojančius masinio įkėlimo veiksmus.
Viso teksto paieška
PostgreSQL pagrindu veikianti viso teksto paieška akimoju grąžina atitinkamus dokumentus iš viso jūsų archyvo, su integruotu filtravimu ir reitingavimu.
Neardomasis apdorojimas
Originalūs failai išsaugomi tiksliai tokie, kokie buvo įkelti — OCR tekstas saugomas atskirai, todėl šaltinio dokumentai išlieka identiški bitas į bitą.
Kelių formatų palaikymas
Tvarko PDF, įprastus paveikslėlių formatus, paprastąjį tekstą, RTF ir „Office“ dokumentus viename bendrame archyve, be specifinių formatui darbo eigų.
Kodėl verta naudoti Readur Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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