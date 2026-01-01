Įdiek Fireshare vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama vaizdo įrašų ir nuotraukų dalijimosi platforma žaidimų klipams su unikaliomis bendrinamomis nuorodomis ir slaptažodžiu apsaugota prieiga.
Rinkis VPS planą Fireshare
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.
Ką gali kurti su Fireshare
„Fireshare“ yra savarankiškai talpinama medijos dalijimosi platforma, skirta dalytis žaidimų iškarpmis, vaizdo įrašais ir nuotraukomis, naudojant unikalias, kiekvienam elementui skirtas bendrinamas nuorodas. Įkelk savo įrašus vieną kartą ir dalinkis jais individualiai su draugais arba viešai – kiekviena iškarpa gauna savo URL, su pasirenkamu slaptažodžio apsauga tiems elementams, kuriuos nori išlaikyti pusiau privačius.
Skirtingai nei debesų vaizdo paslaugos, „Fireshare“ veikia visiškai tavo paties VPS serveryje, be įkėlimo apribojimų, be vandens ženklų ir be jokios paskyros, reikalingos žiūrovams. Turinys yra suskirstytas pagal žaidimus, jį galima naršyti per viešą arba privatų srautą ir prenumeruoti per RSS – suteikiant tavo auditorijai tinkamus namus tavo vaizdo turiniui, nenukreipiant jų į trečiosios šalies platformą.
Pagrindinės Fireshare savybės
Klipų bendrinamosios nuorodos
Kiekvienas vaizdo įrašas ir paveikslėlis gauna unikalų viešą URL, kurį gali bendrinti tiesiogiai – be priverstinio paskyros kūrimo ar nukreipimo į platformą žiūrovams.
Slaptažodžiu apsaugotas bendrinimas
Užrakink atskirus klipus arba visą savo kanalą slaptažodžiu, kad tiksliai kontroliuotum, kas gali peržiūrėti tavo turinį.
Žaidimu pagrįsta organizacija
Žymėk ir naršyk turinį pagal žaidimo pavadinimą, laikydamas savo klipus sutvarkytus ir palengvindamas žiūrovams rasti konkretaus žaidimo medžiagą.
RSS srauto pagalba
„Fireshare“ generuoja RSS srautus, kad sekėjai galėtų prenumeruoti ir gauti pranešimus kaskart, kai paskelbi naujų klipų ar vaizdų.
Integruotas vaizdo transkodavimas
CPU pagrindu veikiantis perkodavimas automatiškai apdoroja įkėlimus į internetui optimizuotus formatus, kad klipai būtų sklandžiai atkuriami bet kurioje naršyklėje be rankinio konvertavimo.
Kodėl verta naudoti Fireshare Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.
Atrask daugiau programų diegimui
Immich
Immich yra didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimasRinktis
Airsonic Advanced
Transliuoti asmenines muzikos bibliotekas per su Subsonic suderinamą API serverįRinktis
AllTube
Interneto sąsaja, skirta vaizdo įrašams atsisiųsti iš „YouTube“ ir kitų svetainiųRinktis